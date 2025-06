Mit Streaming-Business zum Global Player

ORS Group feiert 20 Jahre und neue Marke „Big Blue Marble”

Multimedia | 0 | Unternehmen, Veranstaltungen, Wissen | Wolfgang Schalko | 27.06.2025

Die Geschäftsführung der ORS Group, Michael Wagenhofer und Norbert Grill, präsentiert die strategische Neuausrichtung der ORS Group.

Im Jahr 2005 wurde die Technik-Tochter des ORF ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen – die ORS Group – mit den Eigentümern ORF (60%) und Medicur (40%) gegründet. Ihre Kernaufgabe war und ist es, TV und Radio über Terrestrik, Satellit und Kabel zu garantieren und Informationen, Unterhaltung und Content jeder Art in die heimischen Wohnzimmer und auf mobile Geräte zu bringen. Nun wurde das 20-jährige Bestehen gebührend gefeiert. Zugleich markiert das Jubiläum den Aufbruch in eine neue Ära in der Unternehmensgeschichte.

Digitalisierung, IP-Services und Streaming-Lösungen verändern den TV- und Rundfunksektor zusehends, und auch die ORS will an diesem internationalen Wachstumsmarkt stärker partizipieren. Wie das gelingen soll, wurde im Rahmen eines Pressegesprächs erläutert. Eine wesentliche Rolle für den zukünftigen Erfolg spielt der polnische Streaming-Spezialist Insys Video Technologies – selbst Pionier seit knapp zwanzig Jahren – , an dem die ORS nach langjähriger Kooperation im Jahr 2023 erste Anteile erworben hat. Seit Ende Mai hält die ORS nun 75 Prozent der Anteile von Insys VT.

„Antenne und Satellit bleiben wichtige Eckpfeiler unserer Strategie. Unsere Broadcasting-Expertise gepaart mit den Streaming-Technologien von Insys VT positioniert uns zusätzlich perfekt im weltweiten Streamingmarkt“, blickte ORS-Group-Geschäftsführer Michael Wagenhofer im Rahmen der 20-Jahr-Feier optimistisch in die Zukunft.

20 Jahre im Zeichen von Innovation und technischem Wandel

Michael Wagenhofer und Norbert Grill leiten die ORS Group seit ihrer Ausgliederung im Jahr 2005. Seither spielt die Gruppe als Wegbereiterin des dualen Medienmarktes nicht nur eine entscheidende Rolle für die Medienvielfalt in Österreich, sondern konnte auch eine Reihe technologischer Meilensteine setzen: Allen voran die Entwicklung von ORF Digital als größte heimische TV-Plattform sowie die Einführung und Etablierung digitaler Übertragungsstandards wie DVB-T, DVB-T2 und DAB+.

Mit simpliTV erfolgte 2013 auch die Öffnung hin zum Endkundengeschäft. Die ORS-eigene TV-Plattform bietet einen unkomplizierten Zugang zu Information, Entertainment und Sport im Fernsehen über Streaming, Antenne und Satellit sowie die simpliTV App.

Die Entwicklung der ORS Group wird auch von den Eckdaten eindrucksvoll unterstrichen: Erreichte man 2005 mit rund 100 Mitarbeitern und dem ORF als Hauptkunden rund 57 Mio. Euro Umsatz, so beträgt der Gruppenumsatz mittlerweile 119 Mio. Euro und wird von 300 Mitarbeitern zu mehr als der Hälfte mit privaten TV, Radio und Streaming Kunden erwirtschaftet.

All diese Erfahrungen sowohl auf technischer als auch auf kommerzieller Seite fließen nun in die IP-Welt ein – mit dem Anspruch, Streaming-Lösungen in der gewohnten Qualität von klassischem Rundfunk zu erbringen. So ist die ORS Group auch führend bei der Weiterentwicklung von 5G Broadcast. Der Übertragungsstandard kombiniert die Vorteile der Rundfunkübertragung mit denen der Streaming-Welt, sodass lineare TV- und Radioprogramme direkt auf mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets übertragen werden. Bedeutsam wird diese Technologie in Zukunft in Katastrophenfällen: Behörden und Blaulichtorganisationen können darüber Warnmeldungen direkt an die Bevölkerung senden, ohne auf funktionierende Internet- oder Mobilfunknetze angewiesen zu sein. „5G Broadcast ist ein wichtiger, ergänzender Eckpfeiler für die Sicherheit unseres Landes. Um perfekt zu funktionieren, bedarf es einer Senderarchitektur, die auf Resilienz ausgelegt ist“, so Wagenhofer. Mittlerweile zu einer globalen Initiative mit entsprechenden Standards geworden, hofft Wagenhofer auf eine „Einführung noch in der 2020-er Jahren”.

Technologietransformation: Vom nationalen Leader zum Global Player unter neuer Dachmarke

Die Kombination nationaler Stärken mit dem Aufbau eines widerstandsfähigen, innovativen Ökosystems und das internationale Know-how im Video-Streaming-Geschäft sind die beiden Elemente, auf die die ORS Group in Zukunft setzt. Mit Blick auf die kommenden 20 Jahre sieht sich die ORS Group, angetrieben von der Technologietransformation hin zu IP, am Weg vom nationalen Leader audiovisueller Medienverbreitung zum Global Player von Cloud-Streaming-Diensten: „Gemeinsam mit Insys haben wir begonnen, internationale Wachstumsmärkte zu erschließen und unsere Marktpräsenz als Anbieter für Streaming-Lösungen auszubauen.“

So konnten ORS und Insys bereits einige prestigeträchtige Projekte umsetzen, wie etwa TV-Streaming- und -Plattform-Projekte mit den Landesrundfunkanstalten der deutschen ARD, dem portugiesischen Fußballrekordmeister Benfica Lissabon und dem DFB.

Auf dem gemeinsamen, internationalen Weg positionieren sich die ORS Group und Insys VT zukünftig zudem mit einer neuen Marke: „Big Blue Marble“. Darunter verbinden die beiden Medientechnologie-Experten nicht nur ihre Stärken unter einem gemeinsamen Dach, sondern vermitteln auch gleichzeitig ihre Ambitionen, wie Wagenhofer abschließend unterstreicht: „Wir wollen die Medienwelt der Zukunft mitgestalten – mit Wurzeln in Europa, einer globalen Ausrichtung und innovativen Lösungen, die Kunden einfachen, verlässlichen Zugang zu Content ermöglichen. Big Blue Marble verkörpert diese Vision.“ Und die Etablierung der neuen Marke soll zügig erfolgen: Bis zur Branchenleitmesse IBC, die Mitte September in Amsterdam am Programm steht, soll „Big Blue Marble” den Außenauftritt der ORS vollständig ersetzt haben.

Festliches Event

Mit einem festlichen Abendevent wurde das 20-jährige Bestehen gebührend gefeiert. Im Beisein von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler, zahlreichen Größen der heimischen und internationalen Medienwelt – u.a. ORF Generaldirektor Roland Weißmann, Antonio Arcidiacono, CTO/CIO der European Broadcasting Union, und RTR Geschäftsführer Wolfgang Struber – sowie den rund 300 Mitarbeitern blickte die ORF-Technik-Tochter auf ihre Erfolge zurück.

Im Mittelpunkt dabei stand die Transformation der Gruppe hin von der analogen Übertragung zur digitalen Welt mit heutigen IP-Services und Streaming-Lösungen – die die rund 500 anwesenden Gäste im MuseumsQuartier in Wien hautnah erlaben durften. Entsprechend war das Highlight des Abends die Enthüllung der neuen Marke „Big Blue Marble“ – und beim gemütlichen Teil am Ende des Events konnten alle Gäste gleich tief in die neue Markenwelt eintauchen.

Einblicke in den schwungvollen Abend bietet das folgende Kurzvideo: