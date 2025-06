Editor's Choice Für 150 Millionen Euro

RTL Group kauft Sky Deutschland

Multimedia | 3 | | Julia Jamy | 27.06.2025

Die RTL Group schnappt sich Sky Deutschland und will damit den US-Streamingplattformen Netflix und Amazon Prime die Stirn bieten. Für den Deal zahlt Bertelsmann, die Muttergesellschaft der RTL Group, rund 150 Millionen Euro in bar an den bisherigen Eigentümer, den US-Medienkonzern Comcast.

„Das geplante Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky ist ein Meilenstein – für Bertelsmann genauso wie für die europäische Medienindustrie. Mit seiner 190-jährigen Geschichte sieht Bertelsmann sich in der Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dem mit dem Erwerb von Sky wieder größten Markt von Bertelsmann“, erläutert Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Er fährt fort: „Gleichzeitig ist der Erwerb ein Schritt auf dem Weg zur Stärkung der europäischen Medienmärkte, die im Wettbewerb mit den globalen Tech- und Streamingplattformen zwingend ist.“

Der Zusammenschluss von RTL und Sky bringe zwei der stärksten Unterhaltungs- und Sportmarken Europas zusammen und schaffe ein einzigartiges Video-Angebot im Free-TV, Pay-TV und Streaming. Mit künftig rund 11,5 Millionen zahlenden Streaming-Abonnenten möchte man zu den großen US-Wettbewerbern aufholen.

Transaktion für 2026 geplant

Der Kauf von Sky Deutschland ist Teil einer groß angelegten Investitionsoffensive von Bertelsmann. Über das „Boost+“-Programm will Bertelsmann bis 2026 insgesamt bis zu acht Milliarden Euro in strategische Beteiligungen und Zukäufe stecken. Seit dem Start des Programms im Jahr 2021 wurden weltweit bereits 5,4 Milliarden Euro investiert – davon 1,1 Milliarden Euro in Deutschland und weitere 1,7 Milliarden in anderen europäischen Märkten.

Der Erwerb von Sky Deutschland ist die bislang größte Transaktion der RTL Group seit ihrer Gründung im Jahr 2000. Der Deal soll 2026 abgeschlossen werden. Bertelsmann verspricht sich von der Übernahme Synergien in Höhe von rund 250 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren. An den Standorten der beiden Sender soll sich vorerst nichts ändern: RTL Deutschland bleibt mit Hauptsitz in Köln, Sky Deutschland mit Zentrale in München. Sky beschäftigte zuletzt rund 2.000 Mitarbeitende und erzielte einen Jahresumsatz von etwa zwei Milliarden Euro.