Energiezukunft zum Angreifen

Stadtwerke Amstetten eröffnen neuen Service Point

Photovoltaik Energiezukunft Elektromobilität | 1 | | Julia Jamy | 27.06.2025

Der neue Service Point ist Hightech-Showroom, Beratungszentrum, Eventlocation und Klima-Hub in einem. (© atricia Washüttl, Stadtwerke Amstetten)

Ab heute wird Amstetten zum Hotspot der Energiewende: Der neue „Service Point“ der Stadtwerke Amstetten öffnet seine Türen. Das Zentrum versteht sich als innovativer Treffpunkt für nachhaltige Energie, Klimaschutz und zukunftsweisende Lösungen. Im Rahmen eines exklusiven Pre-Openings hatten geladene Gäste die Möglichkeit, den Service Point bereits am Vortag der offiziellen Eröffnung zu besichtigen - auch elektro.at war für Sie vor Ort.

„Der ServicePoint ist ein Ort, an dem wir in echte Beziehung mit unseren Kundinnen und Kunden treten wollen,“ sagt Jürgen Hürner, GF der Stadtwerke Amstetten, gegenüber elektro.at. „Ob in einem persönlichen Beratungsgespräch oder beim Beantworten konkreter Fragen: Wir wollen präsent und ansprechbar sein.“ Er fügt hinzu: „Gleichzeitig verstehen wir den ServicePoint als eine Art Informationssender zu aktuellen Themen in der Stadt. Unser Ziel ist es, aus diesen Begegnungen langfristig Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass wir echte Lösungen anbieten können. Sei es im Bereich Elektromobilität, bei Speicherlösungen oder beim Thema Nachhaltigkeit allgemein: Wir wollen hier einen Ort schaffen, an dem man nicht nur versorgt wird, sondern sich verstanden fühlt.“

Energiethemen verständlich und erlebbar machen

Was äußerlich an ein herkömmliches Beratungszentrum erinnert, entpuppt sich im Inneren als vielseitiger Zukunftsort: Der neue ServicePoint vereint Hightech-Showroom, Beratungszentrum, Eventfläche und Klima-Kompetenzzentrum unter einem Dach. Ziel des Konzepts ist es, Energiethemen verständlich und erlebbar zu machen z.B. durch persönliche Beratung, digitale Technologien, interaktive Anwendungen und anschauliche Beispiele für nachhaltiges Leben. Der Service Point versteht sich als offener Ort für Dialog und Begegnung. Wechselnde Themenschwerpunkte sowie Ausstellungen von innovativen Start-ups und Scale-ups bieten Raum für Information und Vernetzung. Ergänzt wird das Angebot durch Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen, Schulprojekte mit Zukunftsfokus sowie Formate wie Showcooking mit regionaler, oft fleischloser Küche.

Anlässlich des exklusiven Pre-Openings brachten die Stadtwerke Amstetten führende Stimmen aus Energie und Industrie in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zusammen. Am Podium diskutierten Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, Vorständin bei u. a. EEÖ, OVE und WEC Austria sowie Boardmember der Eurelectric, Jürgen Hürner, Geschäftsführer der Stadtwerke Amstetten, Volker Lenzeder, CIO und Management Board Member von Fronius International und Wolfgang Moser, Geschäftsführer von Pöttinger Landtechnik.

Was der neue ServicePoint im Detail bietet und welche Ideen noch dahinterstecken, lesen Sie in der Juli-/Augustausgabe der E&W.