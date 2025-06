Neue EU-Vorgaben schon jetzt erfüllt

Dreifache A-Wertung für AEG Wäschetrockner

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 30.06.2025

Ab 1. Juli gilt das neue EU-Energielabel für Wäschetrockner. Die Modelle der 9000X AbsoluteCare® Pro Serie von AEG erfüllen die kommenden Vorgaben der EU zur Energieeffizienzklasse A bereits jetzt. Neben der höchsten Energieeffizienzklasse erreicht die Serie auch in den Leistungsmerkmalen Kondensationseffizienz und Geräuschklasse die jeweils bestmögliche Bewertung. „Damit ist AEG bislang branchenweit die einzige Marke, deren Wäschetrocknerserie die höchste Energieeinsparung und insgesamt drei A-Bewertungen erreicht“, sagt der Premiumhersteller.

Mit dem neuen EU-Energieeffizienzlabel für Wäschetrockner, das am 1. Juli 2025 in Kraft tritt (elektro.at berichtete), steigen die Anforderungen an die Geräte deutlich: Sie lassen sich künftig nur noch mit Wärmepumpentechnologie erfüllen. Zudem führt die EU auch neue Energieeffizienzklassen von A bis G ein. Die AEG Wäschetrockner der Serie 9000X AbsoluteCare® Pro mit einem Fassungsvermögen von neun Kilogramm erfüllen die neuen EU-Vorgaben „mühelos und erzielen schon jetzt eine A-Bewertung für die höchste Energieeinsparung“, wie der Hersteller sagt.

„Wir haben stets den Anspruch, mit gutem Beispiel voranzugehen. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wachstumstreiber unseres Unternehmens“, sagt Daniel Gerbig, Product Line Care Director Deutschland & Österreich bei der Electrolux Hausgeräte GmbH. „Mit der branchenweit ersten AAA-Kennzeichnung für unsere Wärmepumpentrockner der Serie 9000X AbsoluteCare® Pro unterstreichen wir erneut unsere Rolle als Innovationsführer und halten gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards von AEG aufrecht.“

Bestleistung bei Kondensations- und Geräuschklasse

Neben der höchsten Energieeffizienz erreicht die 9000X AbsoluteCare® Pro Serie auch bei den Leistungsmerkmalen Kondensation und Geräuschklasse Bestwerte. Damit erlangt sie als erste und bislang einzige Serie auf dem Markt die maximal bestmögliche Bewertung in allen drei Prüfkategorien. Möglich werde dies durch „die konsequent auf Effizienz und Leistung ausgerichtete Produktentwicklung“, erklärt Elektrolux/ AEG.

Die neue Geräteserie arbeitet mit einem Geräuschpegel von lediglich 60 Dezibel (dB) – ideal, um den Trockner auch vor dem Schlafengehen zu starten, ohne in der Nacht durch das Betriebsgeräusch gestört zu werden. Zudem überzeugt sie mit einer Kondensationseffizienz von 94% und verhindert so effektiv Feuchtigkeit im Wasch- und Trockenraum. Durch die innovative SmartDry-Technologie in den Modellen der Serie 9000X AbsoluteCare® Pro können Nutzer beim Trocknen zwischen Zeit- oder Energieersparnis wählen. „Pro Trockengang können sie bis zu 50 Minuten Zeit oder bis zu 20% Energie einsparen“, erklärt der Hersteller, der sich dabei und interne Tests bezieht (Vergleich von AEG Wärmepumpen-Wäschetrocknern der Energieeffizienzklasse A im Time-Save- bzw. Energy-Save-Modus mit AEG Wärmepumpen-Wäschetrocknern der Energieeffizienzklasse B. 8 kg, 179 Minuten im MixDry-Programm). Damit passe sich das Gerät an den Alltag an – und nicht andersherum. Die Funktion ist sowohl über das Bedienfeld als auch über die App auswählbar. Mit dieser können Anwender ihre Einstellungen individuell anpassen und Trocknerprogramme personalisieren.

„Die Wäschetrockner der Serie 9000X AbsoluteCare® Pro sind ein Meilenstein in der ressourcenschonenden Wäschepflege. Sie helfen Verbrauchern, die Lebensdauer ihrer Kleidung zu verlängern. Mit den Modellen der 9000X Serie erfüllen wir den Wunsch der Verbraucher nach weniger Energieverbrauch, besserem Textilschutz sowie mehr Komfort im Alltag“, erläutert Daniel Gerbig.

Pionierarbeit in der Wollpflege mit Woolmark-Green-Zertifizierung

Die besonders schonende Pflege der Textilien spiegelt sich übrigens auch in der Woolmark-Green-Zertifizierung wider, die AEG als erste Marke in der Branche für die Serie 9000X AbsoluteCare®Pro erhielt. „Die höchste Auszeichnung der Woolmark Company garantiert eine sichere Trocknung selbst für empfindlichste Kleidungsstücke aus Wolle und Kaschmir, die normalerweise nur für Handwäsche geeignet sind – und das bei gleichzeitig herausragender Energieeffizienz“, so AEG.