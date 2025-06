Rekordhoch bei den Werbeausgaben: Flugblatt erreicht Spitzenwerte

Post präsentiert „Österreichische Werbemarkt Studie 2025“

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 30.06.2025

Mit der „Österreichischen Werbemarkt Studie 2025“ bietet die Österreichische Post AG auch heuer wieder einen Überblick über Ausgaben und Trends in der heimischen Werbebranche – inklusive einem Sonderteil über Influencer Marketing. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Mit einem Plus von 5% haben heimische Unternehmen im letzten Jahr mehr in Werbung investiert als je zuvor. „Die Gesamtausgaben von rund 7,8 Mrd. Euro markieren ein neues Rekordhoch“, sagt die Post.

Die Österreichische Werbemarkt Studie der Post beleuchtet jedes Jahr, wie heimische Unternehmen werben und wie unterschiedliche Werbekanäle von den Konsumenten wahrgenommen werden. Sie wurde im Jänner und Februar 2025 durchgeführt und liefert Einblicke in die Bereiche Klassische Werbung, Dialog Print, Dialog Online und Aktivitäten mit Eventcharakter sowie im diesjährigen Sonderteil auch ins Influencer Marketing.

„Die Österreichische Werbemarkt Studie ist einzigartig, es gibt hinsichtlich Aktualität, Umfang und Detailgrad keinen vergleichbaren Bericht am Markt. Das macht die jährliche Studie zur vertrauenswürdigen Informationsquelle für alle werbetreibenden Unternehmen in Österreich“, sagt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Starkes Plus für Dialog Online, Events und DOOH

Für den neuen Ausgabenrekord von rund 7,8 Mrd. Euro sind vor allem die kräftig wachsenden Aufwendungen für Dialog Online auf 1,31 Mrd. Euro, für Aktivitäten mit Eventcharakter auf 1,27 Mrd. Euro sowie für klassische Werbung auf 4,3 Mrd. Euro verantwortlich. Neben der nach wie vor beliebten Print- und TV-Werbung liegt besonders die digitale Außenwerbung im Trend: Die Ausgaben für „Digital Out-of-Home“ (DOOH) sind im Vorjahr um 19% auf 110 Mio. Euro gestiegen, während jene für klassische Außenwerbung nur um 5% zulegen konnten.

Dialogmarketing Print bleibt stabil – Flugblätter weiterhin beliebt

Aber nicht nur digitale Werbekanäle, sondern auch gedrucktes Dialogmarketing erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Das Flugblatt erreicht in der Befragung der Konsumenten Spitzenwerte, die kein anderer Werbekanal erreicht: Neun von zehn Konsumenten (88%) nutzen regelmäßig Angebote in Flugblättern. Sie werden von fast der Hälfte aller Konsumenten als „sehr kaufanregend“ wahrgenommen und sind somit der, wie die Post sagt, „kaufanregendste Werbekanal“. Auch beigelegte Rabattpickerl tragen zur Kauflaune bei, 62% der Befragten verwenden sie, wenn möglich, bei jedem Einkauf.

Personalisierung durch adressierte Werbepost wird wichtiger

Zudem gewinnt die adressierte Werbepost, wie etwa Direct Mailings, an Relevanz: Empfänger bewerten persönlich adressierte Werbesendungen als glaubwürdiger, hochwertiger und kaufanregender (jeweils plus zwei Prozentpunkte) als im Vorjahr. Acht von zehn Empfänger (79%) nutzen regelmäßig Angebote aus adressierter Werbepost. Für das nächste Jahr rechnen durchschnittlich 8% der befragten Unternehmen mit steigenden Ausgaben.

„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass physische Werbeformate wie Direct Mailings oder Flugblätter in Österreich weiterhin eine hohe Relevanz bei Konsumenten erzielen. In einer Zeit, in der digitale Kanäle oft überfüllt sind, bieten Printmailings eine haptische, persönliche und vertrauenswürdige Alternative“, kommentiert Nicole Schlögl-Slavik, Leitung Marketing und Produktmanagement, Brief & Werbepost, Österreichische Post AG.

Influencer Marketing ist „sympathischster Werbekanal“

Influencer Marketing verzeichnet mit 35% das größte Ausgabenplus aller Werbekanäle: Die Werbeausgaben sind im Vergleich zum Vorjahr auf 60 Mio. Euro angewachsen. Aktuell nutzt etwa jedes achte heimische Unternehmen (12%) Influencer Marketing. Ein Viertel der Unternehmen erwartet auch für 2025 einen neuerlichen Anstieg der Ausgaben für diesen Werbekanal, wie der diesjährige Sonderteil der Österreichischen Werbemarkt Studie zeigt.

Auch seitens der Konsumenten kommt diese Werbeform gut an, wie die Studie zeigt: „Mehr als die Hälfte der Befragten findet Influencer Marketing sympathisch, kein anderer Werbekanal wird als sympathischer bewertet. Zudem zeichnet sich dieser Kanal durch starke Kaufbeeinflussung aus: Sechs von zehn Follower geben an, schon einmal einen Kauf aufgrund einer Empfehlung durch Influencer getätigt zu haben“, berichtet die Post.