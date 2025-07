Elisabeth Frank folgt auf Walter Zinggl

IP Österreich wird zu RTL AdAlliance

V.l.: Oliver Vesper, Elisabeth Frank, Claudia Ostermann-Schabata und Walter Zinggl.

IP Österreich präsentiert sich ab sofort im einheitlichen Design der RTL AdAlliance und läutet damit eine neue Phase der internationalen Vermarktung ein. Gleichzeitig wurde die Nachfolge von Walter Zinggl geregelt: Ab 1. Jänner 2026 übernimmt Elisabeth Frank die Rolle der Managing Director.

IP Austria tritt ab sofort unter RTL AdAlliance auf. Ziel des Zusammenschlusses ist es, heimischen Werbekunden eine größere Reichweite und neue Möglichkeiten für grenzüberschreitende Kampagnen zu bieten. Ein zentrales Element des neuen Portfolios ist die Vermarktung eines breiten Spektrums an TV- und Streaming-Angeboten. Dazu zählen neben den RTL-Sendern und RTL+ auch Sky Sport Austria, CANAL+ ACTION, SPORT1, DMAX Austria und TLC Austria. Das Corporate Design wurde an das einheitliche Erscheinungsbild von RTL United angepasst. Zusätzlich soll ab der zweiten Jahreshälfte 2025 eine digitale Initiative das Angebot weiter ausbauen, unter anderem in den Bereichen Produktentwicklung, Datenanalyse und adressierbare Werbung.

„Heute feiern wir nicht nur unsere Integration, sondern auch den erfolgreichen Abschluss eines Transformationsprozesses, der uns als Unternehmen noch stärker macht. Wir bleiben der verlässliche Partner für den österreichischen Markt, den unsere Kundinnen und Kunden seit über 30 Jahren kennen. Gleichzeitig können wir mit der Integration in die RTL AdAlliance einen unvergleichlichen Mix aus lokalem Know-how und internationaler Stärke bieten. Die letzten Monate waren eine spannende und bahnbrechende Reise. Wir haben den Schritt hin zum internationalen Vermarkter vollzogen und die Weichen für eine zukunftsorientierte Wachstumsstrategie gestellt. RTL AdAlliance steht für ‘simplicity for advertisers und value for publishers’ – ein Anspruch, den wir auch in Österreich mit einfachen, aber innovativen Lösungen und Engagement konsequent umsetzen wollen“, sagt Walter Zinggl, Managing Director bei RTL AdAlliance in Österreich.

Elisabeth Frank folgt auf Walter Zinggl

Zudem wurde die neue Führungsriege für die Zeit ab dem 1. Jänner 2026 gebildet und damit die Nachfolge von Walter Zinggl geregelt. Elisabeth Frank folgt auf Walter Zinggl als Managing Director. Seit 2023 ist sie als Multichannel Sales Director im Unternehmen tätig und hat den Vertrieb neu strukturiert. Die Geschäftsführung besteht damit künftig aus Frank als Local Managing Director, gemeinsam mit Claudia Ostermann-Schabata als VP & Deputy Managing Director sowie Oliver Vesper als International Managing Director. Zinggl bleibt dem Unternehmen bis Anfang 2027 als Management Consultant erhalten.