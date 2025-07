„Aus einer Hand“

Martin Gaitzenauer übernimmt die Leitung für Österreich und Schweiz bei TCL Electronics

Telekom Multimedia Die Branche | 4 | | Dominik Schebach | 01.07.2025

Martin Gaitzenauer ist der neue Regional Director Swiss & Austria bei TCL Electronics.

TCL führt derzeit in der DACH-Region eine Reorganisation durch und legt mehrere Sparten zusammen. Neuer Regional Director Swiss & Austria bei TCL Electronics wird Martin Gaitzenauer.

Gaitzenauer war für TCL bisher als Regional Director Central Europe in der Sparte TCL Communication tätig. Zu seiner neuen Position, die der Neuausrichtung des Konzerns in der DACH-Region Rechnung trägt, erklärt er: „Durch die Zusammenlegung aller TCL-Produktsegmente in Österreich und in der Schweiz unter einer Leitung und Organisation werden wir künftig auch unseren langjährigen TCL Mobile- und TCL Multimedia-Partnern all unsere Lösungen aus einer Hand anbieten können. So stärken wir unsere global führende Position in der Alpenregion weiter nachhaltig. Es ist mir eine Freude, diesen Weg in führender Position aktiv mitzugestalten.“

Gaitzenauer gilt in der Branche als gut vernetzter Consumer Electronic- und Mobile-Experte. Für seine neue Rolle bei TCL Electronics Austria bringt er neben seinen bisherigen Qualifikationen innerhalb des Unternehmens rund 30 Jahre vielfältigen Erfahrungen bei Branchen-Größen wie Media Markt, Philips, Samsung Austria, ONE, Sagem, Alcatel und TCL Mobiles mit.