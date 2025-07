„Mehr Service, weniger Warten“

MediaMarkt: Beratung und Service zum Wunschtermin jetzt österreichweit buchbar

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.07.2025

(Bild: Von MediaMarkt mit KI erstellt)

Ab sofort können Kunden bei MediaMarkt österreichweit vorab Termine für Beratung und Service vor Ort buchen. Die Terminreservierung ist für unterschiedliche Kategorien verfügbar und erfolgt im MediaMarkt-Onlineshop. „MediaMarkt sorgt damit für individuelle Rundum-Betreuung beim Einkauf und bringt persönliche Beratung in allen Märkten auf ein neues Level“, sagt Jörg Bauer, Managing Director Sales und Marketing bei MediaMarkt Österreich.

Ob ein neuer Staubsauger, die Einrichtung des Notebooks oder ein gesprungenes Smartphone-Display – wer nicht sicher ist, welches Produkt zu einem passt oder Hilfe bei seiner Technik in Anspruch nehmen will, kann nun ganz einfach unter mediamarkt.at/beratungstermin einen persönlichen Termin in einem der 56 Standorte in ganz Österreich buchen. Die Berater von MediaMarkt stehen dann bei Fragen zur optimalen Produktwahl, Geräteeinrichtung oder Reparaturannahme zur Verfügung, wenn es am besten passt.

„Kunden wünschen sich heute mehr als nur ein gutes Produkt. Sie erwarten Orientierung, persönliche Begleitung und unkomplizierten Zugang zu Services. Mit dem Angebot der Terminbuchung gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung persönliche Betreuung und bestes Einkaufserlebnis – einfach, digital planbar und lokal erlebbar“, erklärt Jörg Bauer, Managing Director Sales und Marketing, MediaMarkt Österreich.

Und so funktioniert die neue Online-Terminvereinbarung für eine Technikberatung: Kunden besuchen den MediaMarkt-Onlineshop, wählen die gewünschte Beratungs- oder Servicekategorie aus und buchen den Wunschtermin im Markt ihrer Wahl. Nach der Buchung folgt eine Bestätigung mit allen wichtigen Infos – „Kosten entstehen keine“, betont MediaMarkt.

Vor Ort beginnt der Service direkt am Eingang im Informationsbereich, wie Jörg Bauer ausführt: „Dort werden Kunden persönlich empfangen und von den jeweiligen Experten abgeholt, die mit Fachwissen und einem klaren Blick für individuelle Bedürfnisse zur Seite stehen. Auf Wunsch wird bei großen oder schweren Produkten auch eine Transport- oder Tragehilfe organisiert. Sollten im Anschluss noch Fragen offengeblieben sein, können sich alle Kunden direkt an die persönliche Ansprechperson wenden.“