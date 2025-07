„So macht man Konsumentenlieblinge“

SharkNinja: Zwei Marken, ein Kurs

Kleingeräte | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 01.07.2025

SharkNinja blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2025 zurück: Mit einem starken Sortiment, starken Marktanteilen und hoher Sichtbarkeit behauptet sich das Unternehmen weiterhin erfolgreich im Home-Electronics-Markt. Ob bei Staubsaugern, Air Fryern oder Haarstyling-Produkten – „SharkNinja überzeugt mit innovativen Neuheiten, einem breiten Portfolio und konsequenter Markenführung“, sagt das Unternehmen und: „Die Präsenz in zahlreichen Kategorien wird kontinuierlich ausgebaut – unterstützt durch umfangreiche Mediainvestitionen, die in der Branche aktuell nahezu einzigartig sind.“

Längst sind es nicht mehr nur Air Fryer oder Eismaschinen, mit denen SharkNinja viele Konsumenten begeistert. „Unsere beiden Marken haben sich in kürzester Zeit als feste Größen in mehreren zentralen Haushaltskategorien etabliert – mit wachsendem Marktanteil, starker Innovationsdynamik und einer klaren Vision: Den Alltag schöner, einfacher und leistungsfähiger zu gestalten“, erklärt SharkNinja.

Shark: Stark in den Segmenten Bodenpflege und Styling

Über das Shark-Sortiment sagt das Unternehmen:

Im Bereich Bodenpflege verzeichnet Shark mit seinen kabellosen Akku-Staubsaugern mit Absaugstation ein besonders dynamisches Wachstum. Das Besondere an der Shark Absaugstation: Sie entleert den Staubsauger automatisch, sobald er in der Basisstation andockt und hält den Schmutz bis zu 45 Tage, bevor sie geleert werden muss. Das manuelle Entleeren nach jeder Reinigung ist also nicht nötig. Laut einem unabhängigen Marktforschungsinstitut ist Shark hierzulande derzeit die wachstumsstärkste Marke – ein klares Indiz für das gelungene Zusammenspiel aus Leistung, Design und Preis-Leistungs-Verhältnis.

verzeichnet Shark mit seinen mit Absaugstation ein besonders dynamisches Wachstum. Das Besondere an der Shark Absaugstation: Sie entleert den Staubsauger automatisch, sobald er in der Basisstation andockt und hält den Schmutz bis zu 45 Tage, bevor sie geleert werden muss. Das manuelle Entleeren nach jeder Reinigung ist also nicht nötig. Laut einem unabhängigen Marktforschungsinstitut ist Shark hierzulande derzeit die wachstumsstärkste Marke – ein klares Indiz für das gelungene Zusammenspiel aus Leistung, Design und Preis-Leistungs-Verhältnis. Neue Akzente setzt Shark zudem mit dem HydroVac – einem Nass-/Trockensauger mit 3-in-1-Funktion zum Saugen, Wischen und Trocknen. Eine 90-Tage-Zurück-Garantie sorgt aktuell für zusätzliche Kaufimpulse. Mit dieser Aktion unterstützt Shark gezielt den Handel beim Abverkauf und ermutigt Verbraucher, das Gerät risikofrei auszuprobieren. Gerade in diesem Segment sieht das Unternehmen langfristig großes Potenzial.

zum Saugen, Wischen und Trocknen. Eine 90-Tage-Zurück-Garantie sorgt aktuell für zusätzliche Kaufimpulse. Mit dieser Aktion unterstützt Shark gezielt den Handel beim Abverkauf und ermutigt Verbraucher, das Gerät risikofrei auszuprobieren. Gerade in diesem Segment sieht das Unternehmen langfristig großes Potenzial. Auch im Bereich der Saugroboter etabliert sich Shark weiter. Im stationären Handel gehört die Marke heute bereits zur Nummer 2 in diesem Segment.

etabliert sich Shark weiter. Im stationären Handel gehört die Marke heute bereits zur Nummer 2 in diesem Segment. Die kanalübergreifende Cashback-Aktion „Shark PowerDetect CashBack – Sau(g)ute Deals“ für Robotersauger und Akku-Staubsauger sorgt seit dem 12. Juni zusätzlich für Aufmerksamkeit im Handel: Endkunden erhalten dabei modellabhängig bis zu 100 Euro Rückvergütung beim Kauf teilnehmender Geräte (Aktionszeitraum 12.06. bis 12.07.2025).

– Sau(g)ute Deals“ für Robotersauger und Akku-Staubsauger sorgt seit dem 12. Juni zusätzlich für Aufmerksamkeit im Handel: Endkunden erhalten dabei modellabhängig bis zu 100 Euro Rückvergütung beim Kauf teilnehmender Geräte (Aktionszeitraum 12.06. bis 12.07.2025). Im Segment Personal Carepositioniert sich Shark unter den Marken für Hot Airstyler mit seinem FlexStyle als innovative, smarte Alternative. Der Shark FlexStyle avanciert mehr und mehr zum Produktliebling, besonders in der jungen, trendbewussten Zielgruppe, und beschert Shark zunehmend wachsende Markanteile.

Ninja: Innovationstreiber in Küche und Outdoor

Über das Ninja-Sortiment sagt das Unternehmen:

Die Woodfire-Serie , angeführt vom Stiftung Warentest Testsieger Modell XL OG901, hat das Segment der Electric BBQs in Rekordzeit erobert. Nutzer schätzen die Kombination aus echtem Holzraucharoma, einfacher Bedienung, schneller Einsatzzeit, Funktionalität und ganzjähriger Verwendbarkeit im Freien.

, angeführt vom Stiftung Warentest Testsieger hat das Segment der Electric BBQs in Rekordzeit erobert. Nutzer schätzen die Kombination aus echtem Holzraucharoma, einfacher Bedienung, schneller Einsatzzeit, Funktionalität und ganzjähriger Verwendbarkeit im Freien. In der Kategorie Air Fryer ist Ninja heute die Nummer 1 und damit auch einer der Taktgeber für die Weiterentwicklung der gesamten Produktkategorie. Wer SharkNinja kennt, der weiß: Auf diesem einzigartigen Erfolg ruht sich das Unternehmen nicht aus. Der Launch einer auf den Markt einzigartigen Neuheit steht kurz bevor.

ist Ninja heute die Nummer 1 und damit auch einer der Taktgeber für die Weiterentwicklung der gesamten Produktkategorie. Wer SharkNinja kennt, der weiß: Auf diesem einzigartigen Erfolg ruht sich das Unternehmen nicht aus. Der Launch einer auf den Markt einzigartigen Neuheit steht kurz bevor. Mit dem Creami hat Ninja ein völlig neues, für den Markt und den Handel relevantes Segment geschaffen: Eismaschinen. Der Ninja Creami bereitet auf Knopfdruck Sorbets, klassische Eiscreme, proteinreiche oder vegane Eiskreationen zu – schnell und unkompliziert nach den eigenen Wünschen. Ninja hat mit dem Creami die Kategorie Eismaschinen zu einer der am stärksten wachsenden Kategorien im gesamten Home-Electronics-Bereich gemacht. Mit dem jüngst erfolgten Verkaufsstart der Ninja Slushi – Slush-Eismaschine baut die Marke dieses Segment weiter aus und möchte damit an die bisher erzielten Erfolge anknüpfen.

hat Ninja ein völlig neues, für den Markt und den Handel relevantes Segment geschaffen: Eismaschinen. Der Ninja Creami bereitet auf Knopfdruck Sorbets, klassische Eiscreme, proteinreiche oder vegane Eiskreationen zu – schnell und unkompliziert nach den eigenen Wünschen. Ninja hat mit dem Creami die Kategorie Eismaschinen zu einer der am stärksten wachsenden Kategorien im gesamten Home-Electronics-Bereich gemacht. Mit dem jüngst erfolgten Verkaufsstart der Ninja – Slush-Eismaschine baut die Marke dieses Segment weiter aus und möchte damit an die bisher erzielten Erfolge anknüpfen. Auch in weiteren Küchenkategorien wie Food Preparation (Mixer, Küchenmaschinen, Suppenkocher) sowie im Bereich der Electric Cooking Pots hat sich Ninja eine starke Marktposition auf den Spitzenplätzen erarbeitet – mit kontinuierlich wachsenden Marktanteilen und einer breiten Produktauswahl.

(Mixer, Küchenmaschinen, Suppenkocher) sowie im Bereich der hat sich Ninja eine starke Marktposition auf den Spitzenplätzen erarbeitet – mit kontinuierlich wachsenden Marktanteilen und einer breiten Produktauswahl. Espresso: Erst vor wenigen Monaten wurden die ersten Modelle der Serie Ninja Luxe Café, die vor kurzem mit der Ninja Luxe Café Pro ES701EU erweitert wurde, gelauncht und schon heute kann Ninja mit seinen Kaffeemaschinen, die zuhause Kaffeegenuss in Barista-Qualität liefern, beachtenswerte Marktanteile im zweistelligen Bereich vorweisen.

Media-Offensive: Markenstärke trifft maximale Sichtbarkeit

Prominent nach außen getragen wird das Produktportfolio von einer breit angelegten Media-Strategie mit hohen Investitionen im zweistelligen Millionenbereich. Ziel ist es, die Marken- und Produktbotschaften zur richtigen Zeit im richtigen Kontext an die Konsumenten zu bringen – mit Fokus auf hoher Aufmerksamkeit, Relevanz in den richtigen Zielgruppen und Kauf-Aktivierung.

Dabei kombiniert SharkNinja klassische Reichweitenkanäle wie TV mit innovativen Formaten wie Geo-getargetetem DOOH (Digital Out Of Home) in Fitnessstudios, Banden-Werbung zur besten Sendezeit im Fußballstadion oder Audio-Placements in tageszeitlich relevanten Nutzungsmomenten.

So startet beispielsweise der Ninja Creami mit aufmerksamkeitsstarken TV-Spots, begleitet von Online Video, Pinterest-Reaktivierung und Out-of-Home-Flights in Fitnessstudios – eine Platzierung, die gezielt gesundheits- und ernährungsaffine Zielgruppen anspricht. Social Media bleibt dabei zentraler Bestandteil der Always-on-Kommunikation, um Nutzer regelmäßig mit neuen Rezepten, kreativen Zubereitungsideen und Influencer-Content zu inspirieren.

Im Kaffeesegment geht Ninja mit einer dreistufigen Mediastrategie an den Start: Morgens TV zur Etablierung der Marke, mittags Audio-Streaming während der Pendelzeit, abends Online Video zur differenzierten Produktinszenierung. So wird der tägliche Kaffeemoment zur Bühne für eine neue Generation smarter Kaffeesysteme.

Auch bei Shark geht das Unternehmen in allen Bereichen in die Vollen. Die Styling-Kategorie rund um den Shark FlexStyle setzt stark auf visuelle Inszenierungen. Mit authentischen Creatives in Beauty-Umfeldern, kurzen Tutorials und zielgruppenaffiner Ansprache baut Shark konsequent Reichweite für seinen vielseitigen 5-in-1-Haarstyler auf.

Im Bereich Home Environment erweitert Shark sein Portfolio ebenfalls kontinuierlich – unter anderem mit Ventilatoren wie dem tragbaren Shark FlexBreeze Hydro Go mit Sprühnebel-Funktion oder dem Shark TurboBlade mit multidirektionalem Luftstrom. „Die Modelle überzeugen durch flexible Einsatzmöglichkeiten für Innen- und Außenbereiche, einen akkubetriebenen, leisen Betrieb und ein hochwertiges Design“, beschreibt das Unternehmen. Gezielte Kommunikationsmaßnahmen heben die Vielseitigkeit und das moderne Look-and-Feel des Produkts hervor – passend zur Markenpositionierung.

Auch Shark Bodenpflege-Produkte wie der HydroVac, die Akku-Staubsauger und die Saugroboter werden durch gezielte Kampagnen flankiert. „Während TV-Spots Vertrauen und Reichweite schaffen, dienen Online Video und Social Media zur detaillierten Feature-Kommunikation und Aktivierung – ein abgestimmtes System, das die Konsumentenreise auf allen Stationen begleitet“, so SharkNinja.

Innovation auch im Media-Mix

Ob Banden-Werbung bei Bundesliga-Spielen, gezielte Out-of-Home-Präsenz in urbanen Hotspots oder digitale Audio-Formate in Lean-Back-Situationen: „SharkNinja denkt Media neu“, heißt es. Dieser Ansatz wird auch im dritten Quartal 2025 und darüber hinaus fortgesetzt und mit einem markanten Mediainvest im zweistelligen Millionenbereich deutlich sichtbar sein. „Die Kombination aus etablierten Kanälen und neuen, kontextsensiblen Formaten schafft nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Relevanz im Alltag der Konsumenten“, erklärt SharkNinja.