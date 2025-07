NABO ART ONE Wireless Audio Speaker gewinnen

Baytronic: Koop-Aktion mit ROCK ANTENNE Österreich

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 02.07.2025

Frühschicht in der ROCK ANTENNE Österreich: Hörer können bis Ende Juli 2025 täglich einen NABO ART ONE Wireless Audio Lautsprecher gewinnen.

Für Begeisterung und Gesprächsstoff im Verkaufsgespräch sorgt Baytronic. Gemeinsam mit den Rock Antenne Österreich Dreh-Auf-Wochen 2025 launcht der Distributor ein spannendes Gewinnspiel für den Fachhandel. Im Rahmen dieser Aktion haben die FH-Kunden die Chance, täglich einen exklusiven NABO ART ONE Wireless Audio Speaker zu gewinnen.

Von 01.07. bis 31.07. zieht der Morningman Andi Kaspar laufend in der ROCK ANTENNE Österreich Frühschicht eine Person, ruft bei dieser an und beschenkt diese mit einem NABO ART ONE Wireless Audio Lautsprecher. Die Partner im EFH können ihre Kunden auf diese auf die Aktionsseite hinweisen, gemeinsam mit den Kunden das Teilnahmeformular ausfüllen und so eine Gewinnchance sichern.

Für die Partner im EFH bedeutet das

Sie können sich mit einem spannenden Gewinnspiel von Mitbewerbern abheben

Sie schaffen zusätzliche Aufmerksamkeit und Kundenbindung

Sie bieten Ihren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert – kostenlos und unkompliziert

Alle Infos und Teilnahmebedingungen zur Aktion finden Sie hier: Jetzt ansehen

Zusätzliche Informationen und Werbematerial zur Aktion gibt es beim Baytronic-Team.