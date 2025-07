Flächendeckenden Versorgung und Kundennähe in Südtirol

EP:Mairhofer: Neueröffnung in Welsberg

Die Branche Bilder | 2 | | Dominik Schebach | 02.07.2025 |

Das Team von EP:Mairhofer feierte am 31. Mai seine Neueröffnung am neuen Standort in Welsberg. (© ElectronicPartner)

Seit mehr als 56 Jahren steht EP:Mairhofer in Südtirol für Verlässlichkeit, Fachwissen und persönlichen Service rund um Elektronik und Haushaltsgeräte. Am 31. Mai feierte das Unternehmen die Neueröffnung am neuen Standort in Welsberg.

Aus dem Familienbetrieb von damals ist ein moderner Fachhandel geworden – mit individueller Beratung, nachhaltigen Produkten und Technik auf dem neuesten Stand. Und natürlich auch in einem top-modernen Standort. Im Herbst 2024 ist EP:Mairhofer zur Kooperation gestoßen. Am 31. Mai. hat das Unternehmen in Welsberg nach einer Umbauzeit von ca. einem dreiviertel Jahr sein neues Fachgeschäft mit rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet.

„Wir freuen uns sehr, mit EP:Mairhofer ein weiteres Mitglied in unserer ElectronicPartner Familie begrüßen zu dürfen. EP:Mairhofer sorgt mit seinen hochwertigen Sortimenten und tollen Dienstleistungen dafür, die Bedürfnisse der Endkunden in Südtirol optimal zu erfüllen. Gemeinsam gehen wir den nächsten Schritt, um eine weitere Lücke in der flächendeckenden Versorgung und Kundennähe in Südtirol zu schließen“, erklärte ElectronicPartner Österreich Geschäftsführer Michael Hofer.

Die Neueröffnung wurde tatkräftig durch die Zentrale in Wiener Neudorf unterstützt – von der Eröffnung selbst über die Gestaltung der Individualwerbung bis hin zur Sortimentsplanung. So sorgte die Individualwerbung für hohe Frequenz und positive Resonanz bei den Kunden, und trug wesentlich zur erfolgreichen Neueröffnung bei.