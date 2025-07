20 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom

XXL-Projekt: Europas zweitgrößte Dach-PV-Anlage entsteht in Zurndorf

Photovoltaik | 0 | | Julia Jamy | 02.07.2025

Die 20 MW-Anlage in Zurndorf soll künftig sauberen Strom für die Energiezukunft Österreichs liefern. (© Burgenland Energie)

Auf dem Dach des XXXLutz-Zentrallagers in Zurndorf entsteht aktuell Europas zweitgrößte Dach-Photovoltaik. Burgenland Energie und die PÜSPÖK-Gruppe bauen die bestehende Anlage auf eine Leistung von rund 20 Megawatt aus. Künftig soll sie über 20 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr liefern.

Auf einer gesamten Dachfläche von rund 200.000 m2 werden rund 35.000 PV-Module installiert. Dabei wird die erst seit kurzem bestehende Dach-PV-Anlage um 25.000 Module erweitert. „Diese Photovoltaikanlage setzt mit 35.000 Paneelen den nächsten großen Schritt in Richtung erneuerbarer und sicherer Energieversorgung Österreichs und Burgenlands mit Heimatstrom. Durch die Bündelung unserer Innovationskraft entsteht hier in Zurndorf Europas zweitgrößte Dach-PV-Anlage und die erste Dach-PV-Wind-Anlage. Mit dem Gold des Burgenlands Sonne und Wind bauen wir die Energiezukunft “, sagt Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie. „Die Energiekrise hat sich aufgrund des Kriegs im Iran massiv verschärft, wodurch auch mit Auswirkungen auf die Energiepreise zu rechnen ist, da die Energieversorgung in Europa nicht mehr von Pipeline-Erdgas, sondern von internationalen Flüssiggaslieferungen abhängig ist. Rund 40 Prozent der weltweiten LNG-Mengen kommen aus dem Nahen Osten über die Straße von Hormus und von den USA über den Atlantik, aktuell sehr unsicheren Partnern, die sich im kriegerischen Konflikt befinden. Daher braucht es genau diese Projekte, die auf heimische Energieressourcen setzen und damit dauerhafte Sicherheit und Unabhängigkeit bieten.“

„Echte Lösungen schaffen“

Lukas Püspök, CEO der PÜSPÖK Unternehmensgruppe, ergänzt: „Die Versorgung mit sicherem, leistbarem und sauberem Strom ist heute wichtiger denn je. Dieses Projekt zeigt, wie wir durch eine regionale Kooperation von innovativen Unternehmen echte Lösungen schaffen können – wirtschaftlich sinnvoll, nachhaltig und langfristig wirksam.“ Das Projekt sei Teil einer größeren Strategie des österreichischen Familienunternehmens. Bis 2026 will das Unternehmen mehr als 400 Megawattpeak an Solarleistung in Betrieb nehmen.

Insgesamt hat Burgenland Energie ein PV-Projektportfolio von rund 2.000 MW zur Erreichung der Energieunabhängigkeit Burgenlands bis 2030 mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Mrd. Ꞓ in den Wirtschaftsstandort geschaffen.