Neue Regierungsstrategie

500 Millionen für E-Mobilität

Elektromobilität | 0 | | Julia Jamy | 03.07.2025

(© Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur)

Mit dem neuen Programm „eMove Austria“ will Mobilitätsminister Peter Hanke den Ausbau der Elektromobilität in Österreich gezielt vorantreiben. Vergangenen Dienstag präsentierte er das umfassende Maß- nahmenpaket, für das in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 500 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Der Fokus des neuen Programms liegt klar auf dem flächendeckenden Ausbau der (Schnell-)Ladeinfrastruktur und das vor allem im ländlichen Raum. Förderungen für den privaten E-Auto- Kauf wird es hingegen nicht mehr geben. „Neben dem öffentlichen Verkehr ist die E-Mobilität unser stärks- ter Hebel, um den Verkehr nachhaltiger und zukunftsfähiger zu machen“, betont Hanke. Ziel sei es, dass bis 2030 rund 95 Prozent derBevölkerung innerhalb eines 10-Kilometer- Radius Zugang zu einer Schnellladesta-tion haben. „Das ist ambitioniert, aber realistisch.“ Unter dem Dach von „eMove Austria“ werden künftig vier zentrale Bereiche gebündelt: „eCharge“ (Alle Maßnahmen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur),

„eBus“ (Alle Maßnahmen zum Umstieg von konventionellen auf emissionsfreie Antriebe bei Bussen),

„eTruck“ (Alle Maßnahmen zum Umstieg von konventionellen auf emissionsfreie Antriebe bei LKWs) sowie

„eRide“ (Alle Maßnahmen zum Umstieg auf Individual-E-Fahrzeuge im privaten und betrieblichen Kontext). Förderungen im Detail „Mit eMove Austria schaffen wir gezielte Förderimpulse, die den Lückenschluss bei der Ladeinfrastruktur vorantreiben – allen voran werden im Rahmen von eCharge öffentliche Schnellladestationen mit bis zu 60 Prozent unterstützt. Mit eTruck fördern wir die Umstellung von Nutzfahrzeugflotten mitsamt der zugehörigen Lade- oder Betankungsinfrastruktur – dabei werden bis zu 60 Prozent der Mehrkosten für Fahrzeuge und 40 Prozent für Infrastruktur übernommen. Und mit eBus unterstützen wir gezielt den öffentlichen Verkehr: Emissionsfreie Busflotten und Ladeinfrastruktur erhalten bis zu 60 Prozent Förderung. Allein 2025 und 2026 stehen für Förderungen im E-Mobilitätsbereich rund 480 Millionen Euro bereit. So stärken wir die Wirtschaft und den öffentlichen Verkehr, treiben die Mobilitätswende voran und leisten einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Karin Tausz, Geschäftsführerin der FFG.