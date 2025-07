Telekom-Kommentar E&W 7-8/2025

Ein Label als Platzhalter

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 06.07.2025

Seit dem 20. Juni gibt es das Energielabel auch für Smartphones und Tablets (siehe Seite 43). Dazu hat die BOKU in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer eine Online-Befragung von rund 500 Personen zu deren Smartphone-Kaufverhalten durchgeführt. Laut dem Ergebnis beeinflusse das neue Label die Kaufentscheidung – und das laut Arbeiterkammer oft mehr als Technik, Marke oder Preise.

Nach Einschätzung der Arbeiterkammer sei deswegen das Vertrauen in Umweltkennzeichnungen entscheidend, ein allgemeines Umweltbewusstsein der Befragten spielte dagegen eine geringere Rolle. Generell werden von den Endkunden laut AK höhere Preise für nachhaltige Geräte angenommen, sofern das Label gut sichtbar, verständlich und klar kommuniziert ist. Heißt übersetzt: Wenn man den Kunden nur eine eindeutige Bahn legt, um das Richtige zu tun, dann werden viele diesen Weg auch nehmen.

Inwieweit die Ergebnisse der Befragung sich auch in der Praxis bestätigen, muss sich erst zeigen. Auch wurde in der Aussendung der AK ein wichtiges Element nicht behandelt: welche der auf dem Energielabel für Smartphone aufgeführten Produktinformationen schließlich die wichtigsten waren. War es wirklich der Energieverbrauch, oder doch die Angaben zur Ausdauer, der Robustheit und der Reparierbarkeit des Geräts. Ein geringerer Energieverbrauch von Smartphones wird – aus der Sicht des Einsparungspotenzials – wohl erst auf europäischer Ebene schlagend. Wenn mehrere 100 Millionen Smartphones weniger Energie verbrauchen, dann kommt übers Jahr gesehen schon was zusammen. Für den einzelnen Endkunden hat dies allerdings keine finanzielle Bedeutung und zeigt kein messbares Ergebnis. Wohl aber hat die mit einem geringeren Energieverbrauch verbundene größere Ausdauer des Geräts mit der Einschätzung des betroffenen Smartphones durch den Endkunden zu tun.

Die anderen Werte des Energielabels sind für Endkunden dagegen weniger abstrakt. Jedem ist schon einmal ein Mobiltelefon hinuntergefallen und fast jeder hat schon einmal ein Smartphone deswegen zum Service gebracht. Die damit verbundenen Erlebnisse liefern oft viel Gesprächsstoff für Sommerpartys, wenn man verzweifelt nach einem neutralen Thema zum „Bonding“ mit seiner neuen Flamme sucht. Aber wenn man durch eine Berücksichtigung des Labels bei der Kaufentscheidung diese Smartphone-Erfahrungen hintanstellen kann, weil Geräte mit einem besseren Reparatur-Score leichter wiederherzustellen sind, dann nimmt man auch den Verlust dieses Small Talk-Themas in Kauf.

Schlagen sich gute Werte auf dem Label, wie von der EU-Kommission erhofft, aber in einer längeren Lebensdauer der Geräte nieder, dann bringt das Energielabel für Smartphones auch konkrete finanzielle Einsparungen für die einzelnen Haushalte. Wobei allerdings anzumerken bleibt, die Werte auf dem Energielabel sagen nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit des Geräts aus. Trotzdem können Hersteller mit guten Werten ihrem Engagement in Sachen Nachhaltigkeit Ausdruck verleihen und auch den Markt für Second-Hand-Geräte anschieben. In dieser Hinsicht wirkt das Energielabel für Smartphones mehr als Platzhalter für ein Bündel von guten Absichten – löblich, allerdings nicht ganz richtig benannt.