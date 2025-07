Schluss mit dem Kabelsalat

LG launcht OLED evo M5 weltweit

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 07.07.2025

Anders als bei herkömmlichen Fernsehern, bei denen HDMI-Anschlüsse direkt auf der Rückseite des Geräts verbaut sind, nutzt der M5 die separate Zero Connect Box.

LG bringt seinen OLED evo M5 jetzt weltweit auf den Markt. Der Fernseher verfügt über eine bemerkenswerte Besonderheit. Denn er ist mit einer Zero Connect Box ausgestattet, die eine kabellose Verbindung zwischen Fernseher und externen Geräten ermöglicht.

Der LG OLED evo M5 unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 4K bei 144 Hz und bietet dabei eine geringe Eingangsverzögerung sowie eine schnelle Reaktionszeit von unter 0,1 ms. Der Fernseher ist mit LGs Wireless-Technologie der nächsten Generation ausgestattet und eignet sich damit auch für Nutzer mit hohen Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit, etwa beim Gaming. Die M-Serie baut auf der LG OLED evo-Serie auf und ist derzeit nach eigenen Angaben der einzige kabellose Fernseher, der sowohl NVIDIA G-SYNC als auch AMD FreeSync Premium unterstützt. Diese Kompatibilität soll zu einer ruckel- und tearingfreien Darstellung beitragen, auch bei schnellen Bildwechseln. Zusätzlich wurde der M5 von Intertek mit der Zertifizierung „Qualified Gaming Performance“ ausgezeichnet.

Kein Kabelsalat

Der LG OLED evo M5 ist für Nutzer konzipiert, die Wert auf ein leistungsstarkes Gaming-Erlebnis und ein aufgeräumtes Raumkonzept legen. Anders als bei herkömmlichen Fernsehern, bei denen HDMI-Anschlüsse direkt auf der Rückseite des Geräts verbaut sind, nutzt der M5 die separate Zero Connect Box. Diese Box ermöglicht es, Spielkonsolen und andere HDMI-Geräte flexibel in der Nähe zu platzieren z.B. auf einem Regal, in einem Schrank oder neben dem Sofa. Dadurch entfällt die direkte Kabelverbindung zwischen dem Fernseher und den angeschlossenen Geräten, was zu einem ordentlicheren Gesamtbild beiträgt und den Installationsspielraum erweitert.

Der M5 ist auch für Heimkino-Enthusiasten geeignet. Er bietet Dolby Vision, Dolby Atmos und Filmmaker Mode mit Ambient Light Compensation. Angetrieben vom α (Alpha) 11 AI Processor Gen2 bietet er mit AI Picture Pro verbesserte Tiefe und Details, während AI Sound Pro für immersiven 11.1.2-Kanal-Sound sorgt. LGs verbesserte Brightness Booster Ultimate-Technologie steigert die Bildschirmhelligkeit nach eigenen Angaben um das bis zu Dreifache im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Modellen6. Der M5 hat außerdem die „Perfect Black“- und „Perfect Color“-Verifizierung von UL Solutions sowie Intertek-Zertifizierungen für 100-prozentige Farbtreue und 100-prozentiges Farbvolumen erhalten. Eine „Perfect“-Bewertung von TÜV Rheinland bestätige zusätzlich die Fähigkeit des M5, auch bei heller Innenraumbeleuchtung Klarheit zu bewahren. „Seit zwölf Jahren in Folge führen wir von LG den globalen OLED-TV-Markt an, und mit unserer Führungsposition bei kabellosen Fernsehern eröffnen wir eine neue Ära des Fernsehens“, sagt Park Hyoung-sei, Präsident der LG Media Entertainment Solution Company.

Die LG OLED evo M5-Serie wird in Österreich in den Bildschirmgrößen 97, 83, 77 und 65 Zoll erhältlich sein.