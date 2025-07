Bewegung mit Genuss kombiniert

Nespresso: Kaffee, Retro-Vibes und Yoga mitten am Wörthersee

Die Branche | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 07.07.2025

Im Mai launchte Nespresso die diesjährige Sommerkollektion voller Retro-Vibes und feiert mit Iced-Coffees und der Coffee+ Range den „Summer in the City“. Nun lädt der Kaffeepro am 9. und 10. Juli zu „Workout-Sessions und Cool-Down-Momenten“ mit Kaffee zu einem aktiven und bewussten Sommer am Wörthersee ein.

Nespresso feiert heuer den „Summer in the City“ und sorgt auch dieses Jahr mit Iced Coffees für Kaffeegenuss und Abkühlung an heißen Sommertagen (elektro.at berichtete). Nun hat sich Nespresso noch etwas einfallen lassen: Mit Yoga-Sessions, Breathwork und sommerlichen Kaffees soll Bewegung mit Genuss kombiniert werden. „Ideal für alle, die diesen Sommer aktiv gestalten, ihren Morgen mit Kaffee genießen und ihr Wohlbefinden stärken wollen“, sagt Nespresso.

Simone Reeh, Marketing Director bei Nespresso Österreich, erklärt: „Mit den Events am Wörthersee zelebrieren wir den ‚Summer in the City‘ auf ganz besondere Weise. Wir möchten Kaffeeliebhaber stets ein Erlebnis bieten – unsere sommerlichen Kaffees laden dazu ein, sich genussvoll eine Auszeit zu nehmen oder mit einem Extra an Energie aktiv in den Tag zu starten. Die Events am Wörthersee verbinden beides: Ob beim Workout oder beim Iced Coffee – wir laden zu einem Sommer ein, der belebt und entschleunigt.“

Bewegung und Kaffeegenuss am Wasser

Von 9. bis 10. Juli lädt Nespresso zu einem besonderen Erlebnis auf einer schwimmenden Insel auf dem Wörthersee ein. Reeh schildert: „Der Tag startet mit einem bewussten Kaffeemoment und einem aktiven Morgen: Die Coffee+ Kaffees von Nespresso kombinieren Genuss mit einem gewissen Extra – von Ginseng bis Vitamin B12 – optimal, um voller Energie in die Yoga-Session starten zu können. Ist der Kaffee ausgetrunken, geht es auf die Matte: Yoga und Breathwork sorgen für einen bewussten und energetischen Start in den Tag direkt am Wasser. Zu Mittag verwandelt sich die Insel in eine Chill-Out-Zone voller Retro-Vibes und Summer Beats. Die Iced-Coffees bringen Abkühlung und mit Blick auf die traumhafte Kulisse des Wörthersees kann so richtig gut entspannt werden.“

Ab 12 Uhr fährt eine Floating Island am Wörthersee entlang mit Stopps in Maria Wörth, Pörtschach und Velden und, wie Reeh sagt, „gratis Samplings für pures Urlaubsfeeling“. Hier können Besucher am Ufer sommerliche Kaffees genießen und sich eine kleine Auszeit gönnen.

Alle Infos auf den Punkt

Nespresso Insel am Wörthersee:

Von 9. bis 10. Juli 2025

Saag 11, 9212 Deckelsberg, Bad Saag

Kaffee am Morgen, Yoga und Breathwork:

Anmeldung über die Nespresso Website: www.nespresso.com/at/de/summer-in-the-city

Anmeldung über die Nespresso Website: www.nespresso.com/at/de/summer-in-the-city Chill-Out mit Iced Coffee am Ufer und am Wasser mit unterschiedlichen Spots am Wörthersee: Ab 12 Uhr, keine Anmeldung benötigt.

Weitere Informationen zum genauen Tourplan finden Sie auf der Nespresso Website.