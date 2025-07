„20% Umsatzplus“

„Rekordjahr“ für Hisense Gorenje Austria

07.07.2025

Hisense Gorenje Austria GF Andreas Kuzmits.

Wie Hisense Gorenje Austria informiert, konnte das Unternehmen seine Position am österreichischen Haushaltsgeräte- und TV-Markt im Jahr 2024 „deutlich stärken“ und verzeichnete laut eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von rund 20% im Vergleich zum Vorjahr.

Der Gesamtumsatz von Hisense Gorenje Austria belief sich 2024 auf rund 47 Millionen Euro. „Maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben starke Marktanteile in mehreren Produktsegmenten“, berichtet GF Andreas Kuzmits: „Wir sicherten uns die Marktführerschaft bei Waschmaschinen und Waschtrocknern – sowohl in Stückzahl als auch im Verkaufswert. Auch im Bereich der freistehenden Kühlgeräte sowie bei Kühl-Gefrier-Kombinationen konnte Hisense Gorenje Austria die Spitzenposition erreichen. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Side-by-Side- und Multi-Door-Kühlschränken, in dem wir in kürzester Zeit zur klaren Nummer Eins aufstiegen. Bei der Auslieferung von TV-Geräten belegte Hisense weltweit den zweiten, im Segment der 100 Zoll+ Fernseher sogar den ersten Platz.“ Die Hisense Niederlassung befindet sich übrigens in Wien und beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter. Kuzmits sagt: „Unsere Innovationskraft, gepaart mit Kundennähe und hoher Produktqualität, sichert uns eine führende Rolle im Markt.“

Ausgezeichnet erfolgreich

Auch in Sachen Produktdesign gab es Erfolge: Gorenje wurde für die G800-Serie mit dem Red Dot Award 2024 sowie Modelle der Hisense Serie Hi8 HiLine ADO mit dem German Design Award ausgezeichnet. „Das minimalistische Design, die intuitive Benutzerführung und der Fokus auf nachhaltige Materialien“ überzeugten die Fachjury. Andreas Kuzmits sieht die Auszeichnungen „als klare Bestätigung für die Innovationsstrategie des Unternehmens, die stets auf den Kundennutzen ausgerichtet ist“.

Zwei Jubiläen: 75 Jahre Gorenje und 50 Jahre Gorenje Österreich

Seit 75 Jahren gibt es die Marke Gorenje. Seit 50 Jahren auch in Österreich vertreten, setzt das Unternehmen auf Innovation, Nachhaltigkeit und intuitive Bedienung. Hisense Gorenje Austria ist heute Teil der Hisense Europe Group, die aus der Mehrheitsübernahme der Marke Gorenje durch den chinesischen Konzern Hisense im Jahr 2018 hervorgegangen ist. Seit 2023 firmiert die österreichische Niederlassung offiziell als Hisense Gorenje Austria GmbH. Das Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter und hat seinen Sitz ebenfalls in Wien.

Stark durch internationale Konzernstruktur

International zählt der Mutterkonzern Hisense mit Sitz in Qingdao (China) zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, wie Kuzmits weiter ausführt. „Weltweit liegt das Unternehmen auf Platz zwei bei den ausgelieferten TV-Geräten. Mit einem globalen Umsatz von 30,1 Milliarden US-Dollar und 4,5 Milliarden Euro Umsatz in Europa zeigt Hisense auch wirtschaftlich starke Präsenz. Rund fünf Prozent des Gesamtumsatzes fließen in Forschung und Entwicklung. Mit 30 F&E-Zentren weltweit wird konsequent an technologischen Innovationen gearbeitet, die Alltagstätigkeiten effizienter und einfacher gestalten.“

Sportsponsoring mit nationaler und globaler Strahlkraft

Hisense ist stark im Bereich des Sportmarketings, so zB. als offizieller Sponsor der UEFA EURO 2024 sowie des FIFA Club World Cup 2025. Bei der Ski-WM 2025 in Saalbach war Hisense Official Supplier des „Home of Snow“ und engagiert sich zusätzlich stark im österreichischen Jugendskirennsport. Gorenje unterstützt traditionsgemäß den Handballsport – aktuell wurde die langjährige Partnerschaft mit der EHF (Europäischen Handballföderation) Champions League verlängert und erstmals eine Zusammenarbeit mit der EHF Champions League Women abgeschlossen.

Großer Umsatzsprung auch 2025 geplant

Auch im Jahr 2025 setzt Hisense Gorenje Austria auf weiteres Wachstum, eine Erweiterung der Produktpalette im Bereich energieeffizienter Haushaltsgeräte und einen kontinuierlichen Ausbau der Marktanteile in Österreich. „Ziel ist es, die führende Position in mehreren Segmenten nicht nur zu behaupten, sondern durch smarte Lösungen, herausragendes Design und nachhaltige Technologien weiter auszubauen“, so Kuzmits und: „Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von rund 47 Millionen Euro haben wir uns für 2025 ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel gesetzt: Wir wollen die 70-Millionen-Euro-Marke erreichen. Unsere starke Marktposition, das kontinuierlich wachsende Produktportfolio und das Vertrauen unserer Kunden bilden dafür ein solides Fundament.“