Für mehr Nähe und Austausch

Sonepar präsentiert neues Veranstaltungskonzept

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 08.07.2025

Nach erfolgreichen Jahren mit dem Sonepar Partnertreff bricht der Elektrogroßhändler in eine neue Event-Ära auf. (© Sonepar)

Sonepar bricht in eine neue Event-Ära auf. Ab 2026 geht der Elektrogroßhändler mit einem neuen Format den nächsten Schritt und plant mehrere Veranstaltungen mit regionalem Fokus. Ziel ist es, Kunden, Partner und Lieferanten noch effizienter, fokussierter und persönlicher zusammenzubringen.

Das neue Format startet 2026 mit zwei Events im Süden und Westen Österreichs. Ab 2028 sollen dann im zweijährlichen Rhythmus je vier regionale Veranstaltungen angeboten werden. Die neuen Events richten sich an bestehende und neue Kunden sowie an Partner aus Industrie, Handwerk und Organisationen. Sie setzen auf thematische Schwerpunkte rund um Updates über aktuelle Branchentrends, technischen Fortschritt und praxisnahe Umsetzung – in einem kompakten Format mit viel Raum für persönliche Gespräche und Austausch. „Begegnung und Dialog mit unseren Kund:innen und Lieferant:inen waren immer das Herzstück des Sonepar Partnertreffs. Diesen Geist nehmen wir mit – und bringen ihn dorthin, wo unsere Partner:innen sind. Das verstärkt den persönlichen Kontakt und bringt engere Zusammenarbeit, weil wir dort zusammenkommen, wo die Fragen, Bedürfnisse und Herausforderungen auftauchen. Wir reagieren damit auf deutliche Signale aus der Branche, und schaffen angesichts der gegenwärtigen Marktsituation dezentrale Plattformen, von denen aus wir uns gegenseitig bestmöglich unterstützen können“, erklärt Uwe Klingsbigl, President von Sonepar Österreich.

Thomas Schaffer, MSc, Vice President von Sonepar Österreich, ergänzt: „Veranstaltungen in den Regionen bieten noch mehr Zugänglichkeit durch kürzere Wege, sparen unseren Partner:innen Zeit und werden sicher atmosphärisch noch persönlicher und intensiver. Insgesamt können wir über das Jahr verteilt damit eine ebenso breite Ansprache wie bisher beim Partnertreff ermöglichen.“

Starkes Gesamtpaket

Das neue Veranstaltungskonzept soll bestehende Angebote ergänzen und Sonepars Präsenz im Jahreslauf erweitern: Neben den neuen Eventkonzept bleiben die Soneplanet-Veranstaltungen mit Impulsvorträgen zu Schlüsselthemen, welche heuer vier Mal stattfinden, sowie die Regionalen Stammtische in den Sonepar Niederlassungen fixer Bestandteil des Kalenders. Seit 2025 engagiert sich Sonepar zudem als aktiver Partner bei der ebenfalls im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden e-nnovation.Mit der Neuausrichtung will Sonepar seine Position als Impulsgeber der Branche stärken und sich noch deutlicher als verlässlicher Anbieter für Qualität, Kundennähe und langfristige Zusammenarbeit profilieren.