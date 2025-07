Editor's Choice Die E&W 7-8/2025 ist da

Unter Druck

08.07.2025

Die Medienlandschaft in Österreich steht unter Druck. Ob des geänderten Seherverhaltens und abfließender Wertschöpfung nimmt der Einfluss wirkmächtiger Internet-Konzerne beständig zu. Diese Entwicklung betrifft Programm-Anbieter, Content-Vermarkter und Werbetreibende in Österreich. Warum das dem EFH nicht egal sein sollte, lesen Sie in der E&W 7-8/2025. Zusätzlich beginnen wir in der Juli/August-Ausgabe der E&W mit der Vorstellung der neuen Landesgremien und berichten u.a. von den grünen Infotagen von ElectronicPartner, der neuen Handyfreiheit von Drei sowie der ORS Group. Finden Sie hier eine kleine Vorschau auf die E&W 7-8/2025.

Die Wirtschaftskammer-Wahlen sind geschlagen. Nun geht es mit frischen Schwung in die neue Funktionsperiode. In den kommenden Ausgaben wollen wir Ihnen das Bundes- sowie die Landesgremien mit ihren wichtigsten Themen vorstellen. Den Anfang machen die Steiermark und Vorarlberg.

Der erste Schritt ist geschafft. RED ZAC hat den ersten von zwei künftigen Vorständen gefunden und an Bord geholt. Es handelt sich um den Branchenprofi Thomas Pöcheim und dieser zeigt sich hochmotiviert.

Das Bundesgremium öffnete wieder die virtuellen Türen für eines seiner beliebten Lehrlings-Webinare. Diesmal begaben sich die Auszubildenden auf eine spannende Reise durch das Apple-Universum.

Der Handelsverband und Google Austria präsentierten im Juni die neue, branchenübergreifende „AI Readiness Studie“. Demnach ist KI längst kein Trend mehr, sie ist hingegen bereits im Alltag angekommen – wir haben die Ergebnisse zusammengefasst.

Das Ende des Reparaturbonus hat vor allem auch die Servicebetriebe unvorbereitet getroffen. Mario Fasching, GF des Reparatur-Netzwerkes ESECO hofft auf eine Wiederherstellung der Förderung, dann allerdings unter geänderten Vorzeichen.

Erneuerbare Energie

Die Stadtwerke Amstetten eröffneten Ende Juni – nach eigenen Angaben – einen der innovativsten Orte für Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. E&W war vor Ort und konnte bereits einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Durchstarten will derweil Markus König mit der EcoChange Consulting. Bei der ersten Jahrespressekonferenz präsentierte er innovative Energielösungen sowie Handelsmarke für Kleinwindkraftanlagen.

Energy3000 realisiert am Firmensitz in Müllendorf ein richtungsweisendes Speicherprojekt. Die neue Gewerbespeicher-Lösung soll auch als Referenzprojekt für die Partner dienen.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort haben wir wieder Mal ein Gerät in Form eines Praxistests unter die Lupe genommen. Es handelt sich um das All-in-One Dampfbügelsystem Smart 1980 von Laurastar – quasi die eierlegende Wollmilchsau des Schweizer Unternehmens.

Samsung Hausgeräte hat im ersten Halbjahr zwei neue Akkusaugermodelle vorgestellt: zum einen den leistungsstärksten kabellosen Staubsauger des Herstellers und zum anderen den leisesten im Samsung-Sortiment.

Witt A/S vertreibt seit diesem Jahr auch Elektroscooter der Marke Yadea im österreichischen Elektrohandel. Wir haben uns die aus vier Modellen bestehende Range genauer angesehen.

Eine Weltpremiere feierte Beko in Österreich. Der Hausgerätehersteller hat hier zu Lande seinen FiberCatcher 2.0 vorgestellt. Die zweite Generation des Mikrofaser-Filters ist nun noch einfacher für die Kunden zu nutzen.

Telekommunikation

Drei hat die große Handyfreiheit ausgerufen. Indem der Betreiber den Restwert von Smartphones nach zwei Jahren in seine Kalkulation miteinbezieht, will Drei bei seinen Kunden für leistbare Smartphones sorgen.

TFK-CEO Alexander Meisriemel will den Elektrofachhandel wieder für das Anmeldegeschäft gewinnen. Denn mit dem Auslaufen der Vertriebsvereinbarung zwischen A1 und Post tut sich auf dem Markt nach Ansicht des Salzburgers ein Fenster auf.

Multimedia

Trotz wachsender digitaler Konkurrenz behauptet sich das Fernsehen weiterhin als zentrales Medium und das auch in einer zunehmend fragmentierten Medienlandschaft. Das zeigt die aktuelle Bewegtbildstudie, die Anfang Juni von RTR Medien gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vorgestellt wurde.

Globale Ambitionen zeigt die ORS. Zum 20jährigen Jubiläum der Ausgliederung der Technikbranche wurde nicht nur gefeiert, sondern mit dem Launch der Marke „Big Blue Marble“ auch der Grundstein für eine neue Streaming-Area gelegt.