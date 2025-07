Gelungener Auftakt

AEROCOMPACT bringt drei starke Neuheiten aufs Dach

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 09.07.2025

Das neue FlachdachsystemCOMPACTFLAT S_BASE wurde speziell entwickelt für maximale Montageeffizienz, logistische Optimierung und Flexibilität bei statisch sensiblen Dächern. (© AEROCOMPACT)

Mit einem digitalen Launch-Event feierte AEROCOMPACT die Premiere von drei neuen Produkten. 45 Minuten lang drehte sich alles um wegweisende Lösungen für die PV-Montage – inklusive einer Q&A-Session mit reger Beteiligung aus dem internationalen Publikum.

Mit dem COMPACTFLAT S_BASE präsentiert Aerocompact ein Flachdachsystem, das für maximale Montageeffizienz, logistische Optimierung und höchste Flexibilität bei statisch sensiblen Dächern entwickelt wurde. Die werkzeuglose Quick-Klick- Basisplatte, Langseitenklemmen und thermisch ausgleichende Bügel sollen eine sichere, schnelle und skalierbare Ein-Personen-Montage ermöglichen. Mit bis zu 75 kWp pro Palette ist das System zudem besonders lager- und transportfreundlich.

Ein weiteres Highlight ist das AEROTOOL.CAD. Aerocompact beschreibt: „Das neue CAD Plugin bietet eine vollständig digitale Lösung zur Auslegung und Visualisierung von PV- Montagesystemen. Von der Statik über die Modulbelegung bis zur Stückliste – alle Planungsschritte sind integriert und direkt auf die AEROCOMPACT-Systemwelt abgestimmt. Die webbasierte Anwendung vereinfacht Projektplanung und Angebotsprozesse für Planer und Installateure gleichermaßen.“

Voller Erfolg

Last but not least präsentierte Aerocompact das neue Freiflächensystem COMPACTGROUND GS 10 PLUS. Es wurde speziell für schwierige Bodenverhältnisse wie Schotter, Karst oder Deponien entwickelt. Eine Kombination aus Ballastierung und Erdnägeln soll für maximale Flexibilität und Stabilität sorgen. Zudem soll sich das Freiflächensystem durch seine einfache Montage und seine hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichen und ist damit ideal für kleinere Projekte bis 2 MW. „Der Launch war ein voller Erfolg – sowohl inhaltlich als auch in der Resonanz. Wir danken allen Mitwirkenden und freuen uns über das durchweg positive Feedback“, so Franziska Nitschmann, Head of Global Marketing bei AEROCOMPACT.

Weitere digitale Formate sind bereits in Planung. Denn AEROCOMPACT möchte Kunden, Partner und Interessierte künftig noch direkter und anwendungsorientierter informieren.