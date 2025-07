RTR Internet Monitor

Fast 15 Millionen Breitbandanschlüsse in Österreich

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 09.07.2025

Der RTR Internet Monitor liefert regelmäßig Einblicke in den österreichischen Breitbandmarkt. So auch, der nun vorliegende RTR Internet Monitor Jahresbericht mit Daten bis inkl. 4. Quartal 2024 zum österreichischen Telekommunikationsmarkt. Und da zeigt sich, gerade bei den Breitbandanschlüssen ist noch viel Luft nach – denn die Nachfrage hinkt derzeit dem Angebot hinterher.

„Per Jahresende 2024 gab es in Österreich rund 14,8 Millionen Breitbandanschlüsse, um 0,5 Prozent mehr als Ende 2023. 18,6 Prozent aller für den Internetzugang genutzten Anschlüsse entfallen auf Festnetze, 81,4 Prozent auf Mobilnetze“, nennt Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem soeben veröffentlichten RTR Internet Monitor Jahresbericht.

Leistungsfähige Breitbandanschlüsse legen zu

So verlieren nach den Daten der RTR Anschlüsse mit Bandbreiten unter 30 Mbit/s seit längerem an Bedeutung; der Anteil betrug hier Ende 2024 österreichweit 14,3 %. „Auch wenn das Angebot für Anschlüsse mit hohen Bandbreiten nach wie vor deutlich größer ist als die Nachfrage, wird dieser Abstand sukzessive kleiner. Österreichweit liegen Ende 2024 bereits 44,8 % aller Breitbandanschlüsse über 100 Mbit/s“, führt Steinmaurer aus und ergänzt, „diese Entwicklung liegt angesichts der Zuwachsraten bei Datenvolumina auf der Hand!“ Im Berichtsjahr wurden insgesamt 11.600 Petabyte an Datenvolumen konsumiert, das sind um rund 10 Prozent mehr als 2023.

„Analysiert man die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen im Festnetz nach Gemeindegrößenklassen gemäß dem europäischen Klassifikationssystem DEGRUBA, so kann man festhalten, dass die Nachfrage nach leistungsfähigem Internet in ländlichen Gebieten, in die auch überwiegend die Fördermittel aus den Breitbandinitiativen BBA 2020 und BBA 2030 geflossen sind, im Vergleich zu städtische stärker zunimmt“, so Steinmaurer abschließend.

Der RTR Internet Monitor ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/TKP/aktuelles/publikationen/publikationen/m/im/internet-monitor-2024.de.html veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest, Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB) sowie Daten zu internetbasierten Kommunikationsdiensten.