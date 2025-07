21. und 22. Jänner 2026

„Kompromisslos elektrisch“: REXEL expo 2026 setzt neue Maßstäbe

Bereits vergangenes Jahr konnte REXEL Austria zeigen, welches Potenzial in dem neuen Messeformat steckt. (© REXEL Austria)

Unter dem Motto „Kompromisslos elektrisch“ findet am 21. und 22. Jänner 2026 die REXEL expo 2026 in der Messe Wels statt. Die Fachmesse richtet sich an Elektriker, Industrievertreter, das Facility Management sowie natürlich den Elektrohandel. Präsentiert werden innovative Produkte, Services und Lösungen, die für alle Bereiche der Elektrobranche relevant und zukunftsweisend sind.

„Als führender Elektrogroßhändler haben wir eine verantwortungsvolle Aufgabe am Markt. Wir sind das Bindeglied zwischen unseren Lieferant:innen und Kund:innen in der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung”, erklärt Thomas Stadlhofer, CEO von REXELAustria. „Mit Top-Aussteller:innen und Services, die das Leben einfacher machen, und einem Team, das neue Perspektiven aufzeigt, bringen wir mit der REXEL expo 2026 Spannung in die Branche. Praxisnah, konkret und auf Augenhöhe.

Volle Spannung, volle Power

Die nächste Auflage der REXEL expo soll mehr als 6.000 Besucher aus der Branche in ganz Österreich anziehen. Mehr als 150 Aussteller präsentieren auf der expo ihre neuesten Produkte und Lösungen, die sich in der Praxis bewähren und den Arbeitsalltag der Kunden einfacher machen soll. Dazu kommen Formate, die den Wissenstransfer stärken und zum Weiterdenken anregen soll. Das detaillierte Programm wird in den kommenden Monaten auf der Website www.rexelexpo.at vorgestellt.

Im Jänner 2023 lud der Elektrogroßhändler zum ersten Mal in die Messe Wels und konnte zeigen, welches Potenzial in dem neuen Messeformat steckt, und auch bei der zweiten Ausgabe vergangenes Jahr wurden die Erwartungen übertroffen. Die REXEL expo 2024 verzeichnete bereits mehr als 5.000 Gäste und über 140 Aussteller. Die Rückmeldungen aus der Branche waren durchweg positiv: Das Format konnte mit klarer Orientierung, wertvollem Austausch und praxisnahen Impulsen überzeugen.