Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7

Samsung präsentiert seine neuen Foldables

Telekom | 0 | Produkte | Dominik Schebach | 09.07.2025

Das Samsung Galaxy Z Flip7 ist dünner als sein Vorgänger und mit ener besseren Selfie-Kamera ausgestattet.

Samsung hat heute in New York die neue Generation seiner Foldable Smartphones vorgestellt: Das Galaxy Z Fold 7 und das Galaxy Z Flip 7 sind die bisher dünnsten, leichtesten und leistungsstärksten faltbaren Modelle von Samsung, sowie die neuesten Smartwatches. Für den Handel besonders interessant ist das Galaxy Z Flip 7, das über die bisher beste Selfie-Kamera verfügt und dank größerem Coverscreen und AI auch unterwegs schneller Dinge erledigen lässt – ohne dabei das Smartphone aufklappen zu müssen. In Österreich ist das Galaxy Z Flip7 ab sofort erhältlich.

Erhältlich ist das neueste Galaxy Z Flip in den stylischen Farben Blue Shadow, Jetblack und Coralred sowie der sommerlichen Variante Mint. Auch bei diesem Modell hat Samsung besonders auf die Linie geachtet, das Galaxy Z Flip7 ist dünner als seine Vorgänger und wiegt gerade mal 188 Gramm. Damit passt es in jede noch so kleine Tasche und ist jederzeit für den Einsatz bereit.

Das Display ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen allerdings breiter, wodurch das Smartphone besser in der Hand liegt. Gleichzeitig ist im neuen Modell in jeder Hinsicht mehr drin, inklusive größerem Akku: So kann auch bei langem Pendeln ohne Sorgen stundenlang gestreamt, Podcast gehört oder Ferienfotos bearbeitet werden. Sollte mehr Platz benötigt werden, wird das Smartphone über Samsung DeX zu einer praktischen Workstation: Einfach aufklappen, mit der App und einem Bildschirm verbinden und schon erhält man PC-ähnliche Tools für erweitertes Multitasking. Charakteristisch für Galaxy Foldables ist, dass vieles bereits praktisch über das kleinere Coverscreen erledigt werden kann, während sich beim Aufklappen dann die volle Power im größeren Format eröffnet. Für einen besseren Überblick ist das FlexWindow des Galaxy Z Flip7 vergrößert worden: So können via Widgets diverse Features direkt vom Coverscreen aus bedient werden.

Mit starker Kamera in Taschenformat zum Lifestyle-Gadget

Mit einer 50-MP-Weitwinkel- und einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Linse auf der Rückseite soll das Galaxy Z Flip7 Fotografie auf Flaggschiff-Niveau bieten. Zusätzlich verfügt das Gerät über die bisher beste Selfie-Kamera von Samsung. Falls das Licht mal nicht optimal ist, unterstützt die ProVisual Engine. Dieses AI-gestützte Toolset optimiert laut Samsung mithilfe fortschrittlicher Algorithmen Bilder optimiert und zaubert so gestochen scharfe, detaillierte Aufnahmen. Echtzeitfilter lassen das geschossene Bild direkt auf dem Coverscreen betrachten und perfektionieren. Ein neuer Zoom-Schieberegler erlaubt zudem schnelles hinein- und herauszoomen, um das komplette Outfit und alle Personen im Gruppen-Selfie einzufangen.

Bei bewegten Aufnahmen trennt die intelligente Bewegungserkennung Night Video bewegte Motive von ruhigen und reduziert so Bildrauschen. Gleichzeitig sorgt 10-Bit-HDR für sattere Farben, stärkere Kontraste und lebensechte Details – bei Tag und Nacht. Für die anschließende Bearbeitung stehen zahlreiche AI-gestützte Tools zur Verfügung, die Bilder und Videos mühelos optimieren lassen und neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

Persönlicher AI-Assistent: Von Modeberatung bis Fußball-Updates

Die beliebten AI-Features wurden von Samsung fürs faltbare Design optimiert: So können viele von ihnen neu direkt über den Coverscreen gestartet werden, auch per Sprachsteuerung. Dank Gemini Live wird das Galaxy Z Flip7 schon da zum smarten Gesprächspartner. Über die Bildschirm- oder Kamerafreigabe erkennt Gemini, was auf dem Display oder in der Umgebung zu sehen ist und kann damit interagieren. Zum Beispiel, um Rat zu geben, welches von zwei Outfits besser für das aktuelle Wetter am Reisezielort geeignet ist.

Auch nützliche Erinnerungen und Hinweise, wie die voraussichtliche Ankunftszeit der Mitfahrgelegenheit, Verkehrsinformationen, der aktuelle Spielstand des laufenden Fußballspiels oder Kalenderereignisse, werden dank der Now Brief und Now Bar Funktionen auf dem Coverscreen angezeigt. Now Brief fasst personalisierte Inhalte übersichtlich in Widgets zusammen und aktualisiert sie laufend, während die Now Bar in Echtzeit Hinweise zu Musik, Benachrichtigungen und Routinen in einer schmalen Leiste am Bildschirmrand liefert – sogar auf dem Coverscreen. Zudem kann von da direkt auf die Fitness- und Wellness-Daten von Samsung Health7 und Galaxy Watch zugegriffen werden. Der Coverscreen kann ganz im eigenen Stil designt werden, mit zahlreichen AI-gestützten Optionen bei Emoji-, Farb- und Widgetauswahl.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Flip7 ist in Österreich ab sofort in den Farben Blue Shadow, Jet-Black und Coralred ab einem Preis von 1.199 Euro (12+256GB; UVP) bzw. 1.319 Euro (12+512GB; UVP) bestellbar. Exklusiv auf Samsung.at ist zudem die sommerliche Farbe Mint verfügbar. Neben dem Galaxy Z Flip7 hat Samsung auch das Galaxy Z Flip7 FE vorgestellt. Die Fan Edition im minimalistischen Look ist in Österreich ab EUR 999,- (8+128GB GB; UVP) in Schwarz und Weiß erhältlich.

Samsung Galaxy Z Fold 7: Ultradünnes Powerhouse fürs Arbeiten on the go

Das ebenfalls beim Unpacked Event in Brooklyn vorgestellten Galaxy Z Fold7 zielt dagegen auf User ab, die unterwegs ein leistungsfähiges Smartphone für das Arbeiten unterwegs suchen. Das Gerät wartet mit einem ultradünnem Design und einem Gewicht von gerade einmal 215 Gramm auf. Dank des überarbeiteten Formfaktors ist das Powerhouse im zusammengeklappten Zustand in Dicke und Breite praktisch gleich groß wie das Flagship Galaxy S25 Ultra – aufgeklappt ist das Gerät fast halb so dünn und hat ein nochmals breiteres Display. So ist noch mehr Platz, um jederzeit nahtlos über mehrere Apps hinweg zu arbeiten, streamen oder gamen.

Um auch unterwegs auf höchstem Niveau zu performen, arbeitet im Inneren der bislang leistungsstärkste Galaxy-Prozessor – speziell angepasst für das Galaxy Z Fold7. Er soll die AI-Verarbeitung auf dem Gerät spürbar beschleunigen, etwa bei Echtzeit-Sprachübersetzung oder Bildbearbeitung mit AI.

Profi-Kamera und schnelle Verarbeitung

Die erste 200-MP-Weitwinkelkamera der Galaxy Foldables bringt das Beste der Galaxy-Kamera in ein faltbares Gerät und kombiniert fortschrittliche Hardware mit intelligenter Verarbeitung mittels KI. So optimiert die AI-gestützte AI-gestützte Bildverarbeitung automatisch Beleuchtung und andere Details optimiert, sodass Fotos und Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharf und lebendig bleiben. Hinzu kommt eine 10-MP-100°-Weitwinkelkamera auf dem Hauptdisplay, mit der beim Aufklappen des Galaxy Z Fold7 jedes Gruppen-Selfie funktioniert.

Bei der Aufnahme nutzt das Galaxy Z Fold Z ebenfalls Night Video und reduziert so Bildrauschen. Gleichzeitig sorgt sie für hohe Farbtiefe – für sattere Farben, stärkere Kontraste und lebensechte Details – bei Tag und Nacht. Samsungs ProVisual Engine der nächsten Generation verarbeitet Bilder zudem schneller, sodass Fotos und Videos gestochen scharf, lebendig und detailreich bleiben.

Intuitive AI-Funktionen sollen zudem eine mühelose Bearbeitung von Fotos und Videos ganz ohne zusätzliche Tools erlauben. Folgende Features sind integriert:

Side-by-Side Editing und Show Original vergleichen das Originalbild und die bearbeitete Version auf dem großen Bildschirm, um besser zu entscheiden, was geändert und was beibehalten werden soll.

Mit dem Fotoassistenten können Objekte verschoben, gelöscht oder vergrößert und Winkel angepasst werden.

In Portrait Studio können dekorative Akzente hinzugefügt werden, während Generative Edit bei der Retusche – wie beim Entfernen von unerwünschten Personen oder beim Auffüllen des Hintergrunds – hilft. Der neue Suggest Eraser macht dabei proaktiv Vorschläge: beim Tippen auf den Bildschirm werden automatisch störende Elemente markiert, sodass diese nicht mehr manuell ausgewählt werden müssen.

Beim Audio Eraser lässt ein neues Steuerelement in der Gallery unerwünschte Hintergrundgeräusche wie Wind oder Verkehr aus Videoaufnahmen noch einfacher erkennen und entfernen.

Für den großen Bildschirm optimierte Galaxy AI

Dank dem neuen Betriebssystem One UI 8, das kontextabhängig und auf natürliche Weise reagieren kann, sind die AI Features intelligenter und intuitiver als je zuvor versteht, was Nutzer tippen, sagen und sehen und reagiert entsprechend. Um das Maximum aus dem faltbaren Screen und der Multi-Window-Funktion, bei der bis zu drei Fenster nebeneinander geöffnet sein und bedient werden können, herauszuholen, wurden die AI Features von Galaxy AI für große Displays optimiert. So werden Ergebnisse mit AI Results View beispielweise in einer separaten Split View angezeigt, um auch die ursprünglichen Inhalte im Blick zu behalten. Mit Werkzeugen wie dem Drawing Assist oder dem Note Assist ist es zudem einfacher denn je, Ideen und Bildmaterial zu verschieben und dadurch den kreativen Prozess reibungsloser zu gestalten.

Um das Erlebnis im zugeklappten Zustand weiter zu verbessern, unterstützen die Now Brief und Now Bar Funktionen noch mehr Drittanbieter-Apps und liefern nützliche Erinnerungen und Hinweise auf dem Sperrbildschirm, wie die voraussichtliche Ankunftszeit der Mitfahrgelegenheit, Verkehrsinformationen, der aktuelle Spielstand des laufenden Fußballspiels oder Kalenderereignisse. Zudem kann direkt auf die Fitness- und Wellness-Daten von Samsung Health und Galaxy Watch zugegriffen werden.

Gut geschützt im dünnen Formfaktor

Trotz dünnerem und leichterem Design sind die neuen Galaxy Foldables mit robusten Materialien auf eine längere Lebensdauer ausgelegt. Ein im Vergleich zu den Vorgängern dünneres Scharnier reduziert die sichtbare Faltenbildung und erhöht die Haltbarkeit durch gleichmäßige Verteilung der Belastung – für sanfteres Falten und lange Haltbarkeit. Eine neuartige Glaskeramik sichert die Widerstandsfähigkeit des Coverscreen und vermeidet die Bildung von Rissen.

Auch die sicherheitsstarke, mehrschichtige Sicherheitsplattform Samsung Knox wurde weiterentwickelt. Sie schützt sensible Informationen und beugt Schwachstellen vor. Ein besonderes Augenmerk gilt den Schutzmechanismen für geräteinterne AI, der Erweiterung von geräteübergreifender Erkennung von Bedrohungen und der Verbesserung der Netzwerksicherheit. So schafft KEEP verschlüsselte, app-spezifische Speicherumgebungen und stellt so sicher, dass jede App nur auf ihre eigenen sensiblen Informationen zugreifen kann und auf nichts anderes.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold7 ist in Österreich ab sofort in den Farben Blue Shadow, Silver Shadow und Jetblack ab einem Preis von 2,099 Euro (256GB; UVP) bestellbar. Exklusiv auf Samsung.at ist zudem die sommerliche Farbe Mint verfügbar.

Vorbestellaktion

Kundinnen und Kunden, die vom 09.07.2025 bis inklusive 24.07.2025 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 | Z Flip7 FE vorbestellen, erhalten mehr Speicherplatz mit bis zu 300 Euro Ersparnis. Zusätzlich können bis zu drei Altgeräte für ein Neugerät eingetauscht werden, um dessen Eintauschwerte zu erhalten. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf vorbestellung.samsung.at.