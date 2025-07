Vom „State of the Art“ bis zur Zukunftsvision

CMG/aggfa lädt zum Operators Day am 16. September

Am 16. September findet die diesjährige Tagung der CMG/aggfa in der WKÖ in Wien statt. Unter dem Titel Operators Day zeigt die Veranstaltung mit praxisnahen Einblicke, technischen Lösungen und Erfahrungswerte aus dem In- und Ausland wie Automatisierung, Virtualisierung und künstliche Intelligenz den Weg zu einem intelligenten Netzbetrieb ebnen.

Die Tagung richtet sich vor allem an lokale Netzbetreiber, welche ihre Glasfasernetze zukunftsfit gestalten wollen. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Automatisierung operativer Prozesse, Virtualisierung & Software Defined Networking sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Network Management.

„Die Tagung richtet sich an Betreiber, die ihre Netze effizienter, sicherer und intelligenter gestalten möchten. KI, Virtualisierung und digitale Plattformen zeigen Wege zu weniger OPEX und höherer Kundenzufriedenheit“, erklärt dazu Heinz Pabisch, Leiter Themenpanel AGGFA und Moderator am kommenden Operators Day. „Am 16. September treffen sich Entscheider, Technikspezialisten und Innovatoren in Wien.“

Das Programm des Operators Day finden Sie im Download. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist hier möglich.