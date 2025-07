Weitere Kooperation mit Canton

Hama Ultimate Pro: Boombox mit vielen Möglichkeiten

Dominik Schebach | 10.07.2025 | 0 |

Der UltiMate Pro soll vor allem mit seiner Vielseitigkeit punkten.

Kraftvoller Sound, durchdachte Features und ein attraktiver Preis – Bereits mit den Bluetooth-Lautsprechern Mate Pro und Glow Pro haben Hama und der HiFi-Spezialist Canton gezeigt, was man gemeinsam im Team erreichen kann. Das neueste Modell aus dieser Partnerschaft, der UltiMate Pro, orientiert sich an diesen Grundsätzen, setzt aber in Sachen Klang, Anschlussmöglichkeiten und smarten Features wie App-Steuerung und Equalizer-Feintuning nochmal höhere Maßstäbe.

Der UltiMate Pro punktet vor allem mit seiner Vielseitigkeit. Mit 120 Watt, bis zu 24 Stunden Musikgenuss im Akku-Betrieb und den drei voreingestellten Klangprofilen Bass-, Power- und Balanced-Sound ist er für sanfte Hintergrundmusik auf der heimischen Terrasse ebenso ideal wie als Partybegleiter, wenn’s lauter zur Sache geht. Über die Hama Smart-Home-App lassen sich sogar eigene Equalizer-Einstellungen vornehmen. So kann der Sound flexibel an unterschiedliche Musikstile und persönliche Hörvorlieben angepasst werden.

Bluetooth, USB und Klinke für alle Fälle

Der UltiMate Pro bietet nicht nur Bluetooth für die kabellose MusikÜbertragung von Handy, Tablet oder Laptop. Über einen USB-A Anschluss kann die Musik auch direkt von einem USB-Stick gezogen werden, über AUX-In mit klassischem 3,5 mm- Klinkenanschluss können andere externe Geräte angeschlossen werden. Praktisch ist der 6,35-mm Klinken-Eingang für Gitarre oder Mikrofon, wenn eine Durchsage die Partygäste oder eine Motivationsrede das Fußballteam anheizen soll, oder eine spontane Karaoke- oder Jam-Session ansteht.

Während der Lautsprecher in rund 2,5 Stunden über den USB-C Anschluss geladen wird, können Handy oder Tablet via USB-A mit neuer Energie versorgt werden. Dank der Schutzklasse IPX6 trotzt der UltiMate Pro auch dem plötzlich einsetzenden Gewitterschauer und Spritzwasser am Pool.