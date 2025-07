Faire Wettbewerbsbedingungen

Online-Handel: Trefelik begrüßt EU-Forderungskatalog für mehr Produktsicherheit

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 10.07.2025

"Jede Maßnahme, die die Paket-Flut von außerhalb Europas eindämmt, ist daher im Sinne des heimischen Handels“, begrüßt Bundesspartenobmann Rainer Trefelik die jüngste Resolution des EU-Parlaments für fairen Wettbewerb.

Fernöstliche Internethandelsplattformen stellen nicht nur in Österreich ein Problem dar. Deswegen wird nun auch das EU-Parlament aktiv und will mit einem eigenen Forderungskatalog faire Wettbewerbsbedingungen und Produktsicherheit für die Konsumenten herstellen. Ein Ansinnen, das von Bundesspartenobmann Rainer Trefelik ausdrücklich unterstützt wird.

„Das Wachstum der asiatischen Plattformen wie Temu und Shein in Europa ist enorm. Das zeigen auch die jüngsten Überlegungen von Temu, sogar Lebensmittel in Europa und in Österreich zu vertreiben. Diese Dynamik geht auf Kosten der Marktanteile der europäischen Händlerinnen und Händler. Jede Maßnahme, die die Paket-Flut von außerhalb Europas eindämmt, ist daher im Sinne des heimischen Handels“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, die vom Europäischen Parlament verabschiedete Resolution.

Konkret hat das Europäische Parlament einen Forderungskatalog für mehr Produktsicherheit und faire Wettbewerbsbedingungen im Onlinehandel erstellt. Darin enthalten ist etwa die vorzeitige Abschaffung der 150- Euro-Zollfreigrenze für Lieferungen aus Drittstaaten – eine Maßnahme, die die Bundessparte Handel schon lange fordert. Aber auch der Vorschlag der Europäischen Kommission, eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro für B2C-Paketlieferungen aus Drittstaaten (ausschließlich von Plattformen an Konsumenten) einzuheben, wird von den Europa-Abgeordneten in ihrem Forderungskatalog unterstützt. Zusätzlich soll es Anreize für Massenimporte geben, sodass nichteuropäische Plattformen davon überzeugt werden, endlich Lagerhaltung in der EU zu betreiben. Auf diese Weise soll es weniger Einzelpakete geben und dadurch die Zollbehörden entlastet sowie Kontrollen effizienter gestaltet werden.

„Wichtig ist nun, dass die Maßnahmen rasch umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass täglich zwölf Millionen kleine Pakete von Onlinehändlern aus Drittstaaten in die EU geliefert werden, viele davon weder unseren Produktsicherheitskriterien entsprechen noch sonstige Auflagen erfüllen müssen, Stichwort Entwaldungsverordnung. Wir brauchen daher faire Spielregeln für alle. Das heißt, sie müssen auch für jene gelten, die nach Europa hereinliefern“, betont Trefelik.