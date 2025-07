Telestar bringt Digitalradio in jedes Auto

Ganz einfach nachgerüstet

Mit dem neuen TELESTAR TOP CAR 1 bringt TELESTAR eine smarte Lösung auf den Markt, um den digitalen Radiostandard DAB+ in jedes Fahrzeug zu bringen. (© Telestar)

Telestar präsentiert den neuen DAB+ CAR Adapter TOP CAR 1 und bringt den digitalen Radiostandard damit in jedes Fahrzeug – ganz ohne aufwändige Umbauten. Der kompakte Adapter ermöglicht kristallklaren Empfang von DAB+ Sendern, Musikstreaming via Bluetooth sowie freihändiges Telefonieren dank integrierter Freisprechfunktion.

Der TOP CAR 1 ermöglicht digitalen Radioempfang in bester Qualität. Dank automatischer Senderverfolgung bleibt der Empfang auch während der Fahrt stabil, selbst bei wechselnden Empfangsbedingungen. Der kompakte Adapter soll zudem durch seine einfache Handhabung überzeugen: Der Adapter wird über den 12V-Anschluss im Fahrzeug betrieben und lässt sich mit der mitgelieferten Saughalterung sicher an der Windschutzscheibe befestigen.

Maximale Anschlussvielfalt

Der Adapter kann per AUX-Kabel (3,5 mm Klinke) oder via FM-Transmitter mit dem Autoradio verbunden werden. Zusätzlich steht ein Micro-SD Kartenleser zur Verfügung. Mit dem TOP CAR 1 spricht TELESTAR alle Autofahrer mit älteren Fahrzeugen an, die ihre Fahrzeuge mit digitalem Radioempfang aufrüsten möchten.