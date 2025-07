Geführte Erfahrung

Für Siebträger-Fans: Mit der WMF Espresso Pro zum perfekten Espresso

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 11.07.2025

Integrierte Waage, leistungsstarkes Mahlwerk und eine intuitive Benutzeroberfläche soll jene Kunden ansprechen, welche die Balance zwischen handwerklicher Präzision und Benutzerfreundlichkeit suchen.

Mahlgrad, Extraktionszeit, Wassertemperatur: Die neue WMF Espresso Pro soll all jene Kunden ansprechen, die bei einer Kaffeemaschine die Balance zwischen handwerklicher Präzision und Benutzerfreundlichkeit suchen. Dazu wartet die Maschine mit einer integrierten Waage, leistungsstarkem Edelstahl-Mahlwerk und einer intuitiven Benutzeroberfläche auf, sodass die manuell geführte Zubereitung an der Maschine besonders leicht von der Hand geht.

Die Siebträgermaschine unterstützt die Benutzer bei der präzisen Zubereitung ihres individuellen Lieblingsespressos, indem sie ihnen aufwändige Schritte wie das Mahlen der Bohnen oder das Abwiegen der perfekten Pulvermenge abnimmt. Dazu wurde dieser Schritt erstmals vollständig in der WMF Espresso Pro integriert. Über einen Drehknopf an der Seite der Maschine können die Benutzer aus 60 Mahlgradstufen auswählen. Die leistungsstarke WMF-Mahltechnologie erzeugt ein gleichmäßig gemahlenes Pulver und stoppt automatisch, wenn die benötigte Menge erreicht ist.

Nach dem Tampen mit dem hochwertigen Edelstahl-Zubehör können Espresso-Liebhaber den Brühvorgang über das leicht zu bedienende Touch-Display mit an die individuellen Vorlieben anpassen und starten. Bei der Zubereitung von Milchgetränken kommen zudem die Vorteile des doppelten Thermoblocks zum Tragen: Dieser ermöglicht das Brühen und manuelle Aufschäumen zur gleichen Zeit und stellt dabei die perfekte Temperatur sicher.

Modernes Design

Das moderne Aluminiumgehäuse verzichtet auf komplizierte Retro-Elemente und ist stattdessen mit einem übersichtlichen, leicht zu bedienenden Glas-Touch-Display ausgestattet. In Kombination mit einem hochwertigen WMF-Branding und einem stilvollen Ambientelicht entsteht ein moderner Look – hinter dem sich jedoch alles verbirgt, was versierte Connaisseure für die Zubereitung eines perfekten Espressos erwarten. Vor allem die Einstellung der Brühtemperatur in 1-Grad-Celsius-Schritten, aber auch die sekundengenaue Angabe der Pre-Infusionszeit bieten maximale Kontrolle über das gewünschte Aroma.

Clevere Features

Während und nach der Benutzung der neuen WMF Espresso Pro bleiben Arbeitsplatte und Maschine vergleichsweise sauber. Grund dafür ist das antistatische Mahlwerk: Es sorgt dafür, dass das Kaffeepulver direkt und sauber in den Siebträger fällt. Die moderne Front der Maschine, ohne sichtbare Rohre, Knöpfe und Düsen, erzeugt nicht nur eine aufgeräumte Optik, sondern lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.

Für ein besonders komfortables Handling sorgt neben dem durchdachten Maschinenkonzept auch das umfangreiche Zubehörpaket, das unter anderem Tamper, Milchkännchen und Reinigungswerkzeuge umfasst. Ergänzend unterstützen praxisnahe How-to-Videos den Nutzer Schritt für Schritt beim Einstieg – für authentischen Barista-Genuss mit maximaler Sicherheit. Die WMF Espresso Pro ist in Deutschland ab August 2025 und in Österreich ab September 2025 zu einem Preis von 1.099 Euro (UVP) erhältlich.