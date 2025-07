Neue Maßstäbe

Hisense präsentiert 116-Zoll-UX-TV mit RGB-MiniLED

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 14.07.2025

Das neue Flaggschiff-Modell setzt auf fortschrittliche RGB-MiniLED-Backlight-Technologie mit Local Dimming. (© Hisense)

Hisense bringt seinen ersten 116-Zoll-UX-TV mit RGB-MiniLED auf den Markt. Das neue Flaggschiff-Modell setzt auf fortschrittliche RGB-MiniLED-Backlight-Technologie mit Local Dimming und soll laut Hersteller neue Maßstäbe in Sachen Bildqualität und Format setzen.

Im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem FIFA Club World Cup 2025 rückt Hisense seine neue RGB-MiniLED-TV-Serie in den Fokus. Das Unternehmen nutzt die internationale Reichweite des Turniers zur Markteinführung sei-nes neuen 116-Zoll-Modells, das laut Herstellerangaben erstmals in Seri-enfertigung mit RGB-MiniLED-Technologie produziert wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen, einfarbigen LEDs kommen beim UX- Modell einzelne rote, grüne und blaue Mini-LEDs zum Einsatz, die in Tausenden von Dimmzonen angeordnet sind. Dadurch erreicht das Gerät nach eigenen Angaben eine Farbraumabdeckung von bis zu 95 % BT.2020 sowie eine Spitzenhelligkeit von 8.000 Nits.

Die Fernseher sind mit einem 116-Zoll großen Infinity Vision Display ausgestattet. Die integrierte Hi-View AI Engine X analysiert Inhalte in Echtzeit und passt Bild- und Toneinstellungen dynamisch an das jeweilige Szenario an – etwa bei Sportübertragungen, Filmen oder Videospielen. Ziel ist eine möglichst realitätsnahe und immersive Darstellung. Das visuelle Erlebnis wird durch das integrierte 6.2.2 CineStage X Surround-System zusätzlich verstärkt. In Zusammenar-beit mit der Opéra de Paris hat Hisense beim neuen 116-Zoll-UXQ-TV be-sonderen Wert auf eine klanglich wie visuell abgestimmte Gesamterfah-rung gelegt.

Der neue Flagschiff-TV wird auf der IFA (5.-9.9.2025) erstmals einem breiten Publikum live vorgestellt.