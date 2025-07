RegioData-Konsumausgabenanalyse

Österreichs Kaufkraft steigt doch der Handel profitiert kaum

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 14.07.2025

Das Konsumverhalten der Österreicher wird bewusster und zielgerichteter. Statt impulsivem Shopping stehen laut RegioDataResearch Sicherheit, Lebensqualität und Genuss im Vordergrund. (© RegioDataResearch)

Die österreichische Kaufkraft steigt – doch der Handel spürt davon wenig. Das zeigt die die neue RegioData-Konsumausgabenanalyse. Demnach verlieren Einkaufsbereiche wie Mode, Elektronik oder Möbel weiter an Bedeutung. Insgesamt bindet der Einzelhandel noch rund 30 % der Kaufkraft.

Im Jahr 2024 standen dem durchschnittlichen Österreicher rund 28.400 Euro zur Verfügung – so viel wie noch nie zuvor. Das entspricht einem nominellen Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch real, also inflationsbereinigt, wächst die Kaufkraft wieder. Doch die neue RegioData-Konsumausgabenanalyse zeigt einen Wandel im Konsumverhalten. So verlagern sich die Ausgaben zunehmend weg vom klassischen Einzelhandel. Der Anteil der Ausgaben für den sonstigen Einzelhandel (ohne Lebensmittel) – etwa für Bekleidung, Möbel oder Schuhe – ist in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken: von 16,0 % im Jahr 2014 auf nur noch 12,6 % im Jahr 2024.

Wie aus der Analyse außerdem hervorgeht, fließt ein wachsender Teil der verfügbaren Mittel heute in die private Vorsorge. Der Anteil der Rücklagen an den Konsumausgaben hat sich seit 2014 nahezu verdoppelt und erreicht mit knapp 12 % erstmals wieder das hohe Sparniveau aus Corona-Zeiten. Im Schnitt spart jede Person knapp € 3.300 pro Jahr, davon fließen € 2.370 in private Spareinlagen. Auch Lebensversicherungen verzeichnen ein Wachstum in ähnlichem Ausmaß. Gleichzeitig gehen die Ausgaben für Spenden und soziale Beiträge um 3 % zurück.

Bildungs- und Erholungssektor erlebt Aufschwung

Fast € 2.000 pro Jahr geben Österreicher aktuell für Essen außer Haus aus. Das ist ein deutlicher Sprung gegenüber rund € 1.600 vor zwei Jahren. Mittlerweile entfallen bereits 38 % der gesamten Ernährungsausgaben auf den Außer-Haus-Konsum. Der Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein spiegelt sich auch in der Konsumstruktur wider: Alkoholische Getränke verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 1 %, während die Ausgaben für alkoholfreie Alternativen um 5 % steigen.

Der Bildungs- und Erholungssektor erlebt ebenfalls einen klaren Aufschwung: Von den insgesamt rund € 3.200 pro Person fließen € 1.244 in Freizeit und Sport, € 1.026 in Urlaubsreisen und etwa € 330 in Kultur und Unterhaltung –beispielsweise Kino, Theater oder Museen. Auch das Interesse an klassischen Medien wieder: Der Bücherkauf erreicht im Durchschnitt € 61 pro Kopf und Jahr.

Rückgang bei Wohnungseinrichtung

Wie die RegioData-Konsumausgabenanalyse zudem zeigt, sind die Ausgaben für Einrichtung und Hausrat sind 2024 erstmals rückläufig: Im Schnitt geben die Österreicher 1.762€ für diesen Bereich aus, der Wohnungseinrichtung, Reinigung, Elektrogeräte sowie Geschirr und sonstigen Hausrat umfasst. Dabei sind die Ausgaben für die Wohnungseinrichtung per se um 7 % zurückgegangen. Auch der Trend zum Selbermachen verliert leicht an Dynamik: Der Bereich Do-it-Yourself verzeichnet ein Minus von 3 %. Zuwächse gibt es hingegen in der alltäglichen Haushaltsführung: Die Ausgaben für Reinigungsdienste sowie die dazugehörigen Waren und Dienstleistungen steigen um 7 %.

Laut RegioDataResearch wird das Konsumverhalten der Österreicher bewusster und zielgerichteter. Statt impulsivem Shopping stehen heute Sicherheit, Lebensqualität und Genuss im Vordergrund – in Form von Sparen, Gesundheit und Gastronomie. Für den stationären Einzelhandel sei das ein deutliches Signal: Kaufkraft allein reicht nicht mehr – die Prioritäten der Konsumenten haben sich dauerhaft verschoben.