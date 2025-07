Electrolux sucht Außendienstmitarbeiter Möbelhandel (m/w/d)

Außendienstmitarbeiter Möbelhandel (m/w/d) in Gebiete Steiermark/Kärnten/Osttirol

Electrolux entwickelt innovative, nachhaltige Haushaltsgeräte, die den Alltag erleichtern und angenehmer machen. Zur Verstärkung des Vertriebsteams sucht das Unternehmen ab sofort einen Außendienstmitarbeiter für den Möbelhandel (m/w/d) in Vollzeit.

Bei Electrolux arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Werdegängen und vielfältiger Herkunft – nicht nur, weil der Hersteller glaubt, dass das zeitgemäß ist, sondern weil das Unternehmen überzeugt ist: Vielfalt im Unternehmen macht stärker und innovativer. Ab sofort sucht der Hersteller Verstärkung für sein Vertriebsteam, genauer gesagt einen Außendienstmitarbeiter für den Möbelhandel (m/w/d) in Vollzeit für die Gebiete Steiermark/Kärnten/Osttirol.

Aufgaben:

Verantwortung für die Zielerreichung im jeweiligen Vertriebsgebiet und Betreuung der Kunden im Möbelhandel

Eigenständige Routenplanung und eine ergebnisorientierte Verkaufsstrategie

Pflege bestehender Kundenbeziehungen sowie Umsetzung gezielter Maßnahmen zur Neukundengewinnung

Erkennung von Potenzialen für gemeinsame Aktionen und Projekte, Produktpräsentationen und Schulungen für das Verkaufspersonal vor Ort

Kontinuierliche Beobachtung der Marktentwicklung und Weitergabe relevanter Rückmeldungen

Teilnahme an (Fachhandels-)Messen

Erfahrung und Qualifikation:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb, idealerweise im Außendienst

Verhandlungsgeschick und gewandtes Auftreten

Hohe Selbstmotivation und Fähigkeit zur eigenständigen Planung und Organisation

Gute MS Office Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Wohnort innerhalb des Vertriebsgebietes

Führerschein der Klasse B erforderlich

Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Für diese Vollzeitanstellung (auf Basis 38,5 Wochenstunden) bietet Electrolux je nach individueller Qualifikation ein Mindestbruttogehalt ab 2.911 EUR pro Monat, bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. Ziel von Electrolux ist es „Employer of Choice“ zu sein, das Unternehmen, in dem Menschen gerne arbeiten und in dem sie wachsen wollen. Deswegen arbeitet der Hersteller ständig daran, für seine Mitarbeiter eine Umgebung zu schaffen, in der sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.

Unternehmen Electrolux Kontakt career.electroluxgroup.com Link https://career.electroluxgroup.com/global/en/job/JR71270/Außendienstmitarbeiter-Möbelhandel-m-w-d