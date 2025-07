„Heißluftfritteuse neu definiert“

Ninja CRISPi – das innovative Glas-Kochsystem mit vier Funktionen

Kleingeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 15.07.2025 |

Heißluftfritteusen boomen nach wie vor. Innovative Modelle „Made by Ninja“ sollen dabei zu den meist nachgefragten in Deutschland zählen, sagt das Unternehmen. Potenzial zum Bestseller dürfte nun auch der aktuelle Newcomer unter den smarten Küchenhelfern haben: Der CRISPi – ein innovatives Glas-Kochsystem und kompaktes Multitalent mit vier Funktionen, das „die Leistung einer vollwertigen Heißluftfritteuse mit der hohen Flexibilität eines tragbaren Geräts vereint“, wie Ninja beschreibt.

„Studenten, Eltern, Berufstätige: Unsere neue kompakte Heißluftfritteuse Ninja CRISPi ist eine vielseitige All-in-One-Lösung für alle, die im Alltag wenig Zeit haben und dennoch nicht auf gesunde, selbstgemachte, frische Mahlzeiten verzichten möchten. Auch wer bisher aufgrund von Platzmangel in der Küche auf die Anschaffung einer Heißluftfritteuse verzichten musste, kommt jetzt mit dem tragbaren, kompakten Ninja CRISPi voll auf seine Kosten. In dem Gerät mit seinen umweltfreundlichen Glasbehältern lassen sich Mahlzeiten gut vorbereiten oder Reste vom Vortag wieder aufwärmen. Food Waste hat hier keine Chance. Fachhandel wie Endkonsumenten dürfen sich auf eine großartige Ergänzung im Ninja Airfryer-Sortiment freuen “, so Michael Maier, Managing Director Central Europe der SharkNinja Germany GmbH.

4-in-1: Heißluftfrittieren, braten, warmhalten und knusprig aufheizen

Der neue Ninja CRISPi ist mit einer Breite von etwa 30 Zentimetern und einer Höhe von knapp 35 Zentimetern kompakt im Format und zudem vielseitig in den Funktionen. 4-in-1, das bedeutet: Heißluftfrittieren bis zu 185 °C mit Crisper-Gittereinsätzen für optimale Luftzirkulation, braten, warmhalten und Speisen knusprig aufheizen – dies sei dank der Funktion „Recrisp“ wie frisch zubereitet, verspricht Ninja.

Der Ninja CRISPi benötigt laut Herstellerangaben 50 % weniger Energie als ein herkömmlicher Backofen. Zudem lassen sich mit dem Ninja CRISPi Mahlzeiten mit bis zu 75 % weniger Fett zubereiten, da nur wenig bis kein Öl benötigt wird. Spülmaschinenfeste Glasbehälter in zwei Größen

Der Ninja CRISPi besteht aus einem leistungsstarken 1700-W-Pod und zwei spülmaschinenfesten TempWare-Glasbehältern, einer mit 1,4 Liter Fassungsvermögen für Einzelportionen, der zweite mit 3,8 Liter für Familien. Ninja erklärt: „Die speziellen thermoschockbeständigen Glasbehälter ermöglichen nicht nur das Kochen ohne PFAS3; sie haben auch den Mehrwert, dass der gesamte Garprozess stets im Blick behalten werden kann.“

Aufgrund des kompakten Designs ist der Ninja CRISPI tragbar und dadurch sehr flexibel: „Einfach den leichten PowerPod auf einen der Glasbehälter aufsetzen, und schon können Mahlzeiten – in Familiengröße oder in kleineren Portionen – zubereitet werden“, beschreibt der Hersteller.

Optimal für kleine Küchen

Der CRISPi sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsfläche, da er wenig Platz einnimmt und überall dort einsetzbar ist, wo eine Steckdose ist – sei es auf der Küchenarbeitsplatte, im Wohnmobil, in der Büroküche oder im Gartenhaus. Michael Maier sagt: „Der Ninja CRISPi bietet unübertroffene Flexibilität bei der Zubereitung von Mahlzeiten, da Speisen direkt in den Glasbehältern mariniert, vorbereitet, gekocht, serviert und aufbewahrt werden können – ganz ohne zusätzliches Geschirr. Der PowerPod erkennt dabei automatisch den verwendeten TempWare-Behälter und passt die Kochtemperatur entsprechend an. Ergonomische Griffe ermöglichen das Servieren direkt auf dem Tisch. Für die Aufbewahrung von Resten oder vorbereiteten Mahlzeiten sind passende Deckel im Lieferumfang enthalten, wobei der kleinere Behälter sogar über einen auslaufsicheren Snap-Lock-Deckel verfügt, ideal für unterwegs. Dies spart nicht nur Zeit beim Abspülen, sondern auch Platz.“

Auch auf Sicherheit wurde geachtet: Die TempWare Glasbehälter sind mit strapazierfähigen, hitzebeständigen Füßen ausgestattet, die empfindliche Oberflächen schützen sollen, und auch der PowerPod verfügt über hitzebeständige Zinken. Als „denkbar einfach“ wird die Reinigung beschrieben: „Glasbehälter, Adapter und Deckel sind spülmaschinenfest. Für eine platzsparende Aufbewahrung lassen sich die Behälter und der Pod ineinander stapeln.“

Erhältlich ist der Ninja CRISPi ab sofort in den drei Farben Cyber Space (FN101EUGY), Stone (FB101EUST) und Sage (FN101EUSG). UVP: 179,99 Euro