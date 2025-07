Reinigen, kochen und stylen

Russell Hobbs und Remington auf der IFA

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.07.2025

Auch in diesem Jahr werden Russell Hobbs und Remington wieder auf der IFA in Berlin vertreten sein. Schon jetzt geben die beiden Kleingerätemarken einen kurzen Ausblick auf die Highlights und Produktneuheiten, die in der Messe Berlin in Halle 4.1 präsentiert werden.

Russell Hobbs und Remington werden auch 2025 an der IFA in Berlin teilnehmen. Zu finden sein werden die beiden Kleingerätemarken auf Stand 122 in Halle 4.1.

Russell Hobbs

Lea Radotic, Marketing Manager Home DACH, Russell Hobbs Deutschland GmbH, verrät zum Auftritt von Russell Hobbs: „Wir freuen uns darauf, auf der IFA 2025 die neuesten Innovationen von Russell Hobbs zu präsentieren. Im Fokus stehen dabei unsere Produktneuheiten im Bereich Textilpflege sowie die neuen Heißluftfritteusen der SatisFry-Serie, die durch ihr hochwertiges Design und ihre verbesserte Ausstattung überzeugen.

Am Stand wird Fern Taylor, Global Head of Fabric Care bei Russell Hobbs, die neuen Textilpflegeprodukte den Besuchern live demonstrieren.

Parallel dazu werden unsere Köche Tom und Markus mit den neuen Heißluftfritteusen live kochen und die Funktionen der Geräte erklären. Die Besucher können die dabei zubereiteten Speisen direkt vor Ort verkosten.

Die IFA bietet uns die ideale Gelegenheit, unsere Marke einem breiten Publikum zu präsentieren. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher, die unsere Russell Hobbs Produktneuheiten in Halle 4.1 am Stand 122 entdecken können.“

Remington

Julia Neigum, Marketing Manager Personal Care DACH, Russell Hobbs Deutschland GmbH, sagt zum Auftritt von Remington: „Wir freuen uns, mit Remington erneut auf der IFA vertreten zu sein – der globalen Leitmesse für Consumer Electronics und Home Appliances. An unserem Stand präsentieren wir die neuesten Innovationen im Bereich Hairstyling und Haarpflege.

Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Serie, die sich speziell an Styling-Fans richtet, die Frizz bändigen und mit ihrem Haar-Styling experimentieren möchten. Vor Ort haben die Besucher die Gelegenheit, sich mit diesen innovativen Geräten stylen zu lassen. Grace Skelton, Global Senior Product Marketing Manager – Haircare, wird die besonderen Funktionen der Neuheiten am Stand vorstellen und erläutern.

Die IFA bietet uns die perfekte Plattform, um unsere langjährige Expertise zu präsentieren, die wir als Marke seit 1937 kontinuierlich ausgebaut haben. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Neuheiten in Halle 4.1 am Stand 122.“