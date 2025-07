RTR Telekom Monitor Jahresbericht

Weniger Telefonate, weniger SMS: So kommuniziert Österreich

Telekom | 0 | | Julia Jamy | 16.07.2025

Die Gesprächsminuten gingen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr zurück – ebenso wie die Zahl der geschriebenen SMS. Gleichzeitig stieg der Datenverbrauch um 10 Prozent. Das zeigt der RTR Telekom Monitor Jahresbericht 2024.

„Knapp zwei Tage oder 2.676 Minuten telefonierten Österreicher:innen im Jahr 2024 durchschnittlich mit dem Festnetz oder dem Handy. Oder anders gesagt: insgesamt 24.113 Millionen Minuten wurden über die klassischen Fest- und Mobilnetze telefoniert“, erläutert Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, und ergänzt, „auch im Jahr 2024 hielt der Trend an – die Gesprächsminuten gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, und zwar um 3,4 Prozent. Bei Gesprächsminuten aus Festnetzen waren es um 12,2 Prozent weniger, aus Mobilfunknetzen um 3,1 Prozent weniger.“

Immer weniger SMS

Im Jahresvergleich sank die Anzahl der geschriebenen SMS um 14,4 Prozent und betrug per Ende 2024 920 Millionen. „SMS sind aber nach wie vor relevant. Sie ermöglichen die Kommunikation auf fast jedem Mobiltelefon, in Notfällen dienen sie der zuverlässigen Informationsübermittlung oder werden für die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet“, sagt Steinmaurer.

Der Datenverbrauch legte im Jahresvergleich mit 2023 um 10 Prozent zu und betrug insgesamt 11.654 Petabyte . 6.707 Petabyte wurden über festes Breitband, 4.947 Petabyte über mobiles Breitband konsumiert. „Ein Petabyte ist eine unvorstellbar große Datenmenge. Bei einer durchschnittlichen Dateigröße von 3 MB für ein digitales Foto würde das Speichern von ungefähr 333 Millionen Fotos ein Petabyte benötigen“, so Steinmaurer.

Kleine Mobilfunkanbieter wachsen weiter

A1 mit einem Marktanteil von 36,3 Prozent, Magenta mit 25 Prozent und Drei mit 20,7 Prozent liegen per Ende 2024 im Ranking der Marktanteile (in SIM-Karten) naturgemäß an der Spitze. „Allerdings können sich kleinere Anbieter durchaus behaupten und haben ihren Marktanteil insgesamt von 15,9 Prozent im Jahr 2023 auf 18,0 Prozent vergrößern können. Auf Platz 4 liegt somit Hot mit 9,6 Prozent und spusu mit 5,2 Prozent Marktanteil“, so Steinmaurer abschließend.