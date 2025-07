Tipps vom Profi

Die neuen XL-Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen von Liebherr

Hausgeräte | 0 | Produkte, Wissen | Stefanie Bruckbauer | 17.07.2025

In vielen Haushalten spielt sich das Familienleben in der Küche ab. Hier startet der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und Rezepte werden ausprobiert. Das erfordert Platz und genau dafür hat Liebherr die neuen 194 cm hohen XL-Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen entwickelt. Sie bieten nicht nur 30 Liter mehr Kühlvolumen, sondern sorgen auch mit modernen Frischetechnologien dafür, dass Lebensmittel länger knackig und schmackhaft bleiben.

Ob der große Wocheneinkauf oder die Vorräte für eine Party – in den geräumigen XL-Einbaugeräten von Liebherr findet alles Platz was das Herz begehrt. „Neben der überragenden Energieeffizienz und dem eleganten und praktischen Design, das sich nahtlos in die Küchenlandschaft einfügt, setzen die neuen Geräte mit der durchdachten Innenraumgestaltung neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Bedienbarkeit“, sagt der Kühlpro.

Kühlschrank richtig einräumen

Längere Haltbarkeit, Erhalt der Nährstoffe und Ordnung im Kühlschrank? Liebherr weiß, dass ein gut organisierter Kühlschrank nicht nur Zeit spart, sondern auch dabei hilft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und verrät Tipps, wie die XL-Einbaugeräte optimal genutzt werden können.

Die Tür-Innenseite

Die Innenseite der Kühlschranktüre gehört zu den wärmsten Bereichen im Kühlschrank und ist daher ideal für Produkte mit geringem Kühlbedarf wie Milch, Fruchtsäfte, Ketchup, Eier oder Butter. Hier sind häufig genutzte Artikel griffbereit – perfekt für das schnelle Frühstück.

Obere Kühlschrankfächer

Im oberen Teil des XL-Einbaugeräts herrschen moderate acht bis zehn Grad. Diese Temperaturzone ist perfekt für alle Lebensmittel, die nicht besonders empfindlich sind, wie zum Beispiel gekochte Speisen und Reste (idealerweise in luftdicht verschlossenen Boxen), geöffnete Konserven oder Marmeladengläser.

Tipp vom Profi: Was bald verbraucht werden muss, sollte weiter nach vorne gestellt werden – das verhindert unnötige Verschwendung.

Mittlerer Bereich

In der Mitte des Kühlschranks ist die Temperatur am konstantesten. Hier lagern Milchprodukte wie Joghurt, Pudding, Frischkäse, Tofu und pflanzliche Alternativen. Auch Lebensmittel, die bald verbraucht werden sollten, oder empfindlichere Speisen wie Kuchen oder Desserts sind hier gut aufgehoben.

Tipp: In transparenten Boxen aufbewahrt, bleibt der Überblick erhalten.

Unteres Fach (über den Schubladen)

Direkt über den Schubladen liegt der kälteste Bereich des Kühlschranks. Hier beträgt die Temperatur zwischen 4 und 6 Grad und daher ideal für empfindliche Produkte und rohe Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit. In Kühlschränken ohne der Liebherr Frischtechnologie „BioFresh“ kann in diesem Bereich auch Aufschnitt gut gelagert werden.

Die BioFresh-Technologie von Liebherr ist das Herzstück moderner Lebensmittelaufbewahrung – und auch in den XL-Einbaugeräten mit an Bord. Hier punktet Liebherr mit echter Kühlkompetenz: In den speziell gekühlten Schubladen herrschen je nach Einstellung Temperaturen knapp über 0 °C sowie gezielt regulierte Feuchtigkeit für unterschiedliche Lebensmittel. Dank des praktischen Schubladenprinzips behält man zudem stets den Überblick.

Fruit & Vegetable Safe: Hier bleiben wasserreiche Produkte wie Salat, Spinat, Kräuter, Beeren, Trauben, Karotten oder Paprika dank hoher Luftfeuchtigkeit knackig und – wie Liebherr sagt – bis zu drei Mal länger frisch als in herkömmlichen Kühlschränken. „Auch vorbereitete Snacks für die Brotdose – wie Karottensticks oder Apfelscheiben – lassen sich optimal für den nächsten Schultag aufbewahren“, ergänzt der Kühlpro.

Meat & Dairy Safe: Bei niedriger Luftfeuchtigkeit und konstant knapp über 0°C fühlen sich eiweißhaltige Produkte besonders wohl. Bei frischem Fleisch, Geflügel, Aufschnitt, Hart- und Weichkäse wird das Bakterienwachstum verlangsamt, wodurch Geschmack und Textur erhalten bleiben. Der Emmentaler für den Sonntagsbrunch oder das faschierte Fleisch für das Abendessen bleiben frisch – „und das ohne Aroma- oder Qualitätsverlust“, so das Versprechen.

Icemaker & NoFrost

Alle, die gerne Feste feiern und Gäste empfangen, freuen sich besonders über den integrierten Icemaker. Egal, ob für kühle Getränke beim Sommerfest, Smoothies für den Kindergeburtstag oder einen entspannten Cocktailabend für die Erwachsenen – Eiswürfel sind immer griffbereit. Dank NoFrost entfällt außerdem das lästige Abtauen.

Mit den neuen XL-Einbaugeräten von Liebherr wird die Küche nicht nur zum Mittelpunkt der Familie, sondern auch zum Ort für unvergessliche Familienmomente. Mehr Platz und mehr Frische – bereit für den nächsten gemeinsamen Kochabend?