SharkNinja Grill-Studie

So muss grillen!

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 21.07.2025

Im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, am nahegelegenen Badesee oder im Park ums Eck: Vor allem im Sommer kommt die Grill-Leidenschaft auf. SharkNinja hat sich gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey die Grillgewohnheiten der Deutschen angesehen, die – davon gehen wir aus – jenen der Österreicher sicherlich recht ähnlich sind.

SharkNinja gab beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey eine große Grill-Studie in Auftrag und die Ergebnisse zeigen: „Der Hunger nach Vielfalt und smarten Lösungen, die das private Grillvergnügen noch entspannter machen, wächst.“ Soll u.a. heißen: Wo Vielfalt bei Produkt und Geschmack gefragt ist, werden Grillgeräte mit flexiblen Garbedürfnissen zum Must-have.

Smarte Technik mit multiplen Temperaturzonen oder Zubereitungsmodi, wie Ninja sie beispielsweise mit dem Woodfire Pro Connect XL Elektrischer Outdoor Grill & Smoker im Programm hat, steht hoch im Kurs. Das Modell „definiert Outdoor-Genuss neu“, wie SharkNinja erklärt: „Authentisches Smoke-Aroma trifft auf smarte Technologie. Grillen, Smoken und Heißluftfrittieren gelingen mühelos, während die App-Steuerung für entspannte Geselligkeit sorgt – schließlich lassen sich so Gar-Grad, Temperatur und Zeit festlegen und die Echtzeit-Info folgt, sobald das Essen auf den Tisch kann. Mit großem Fassungsvermögen und sieben Kochfunktionen wird jedes Barbecue zum kulinarischen Highlight. Weiteres Plus: Die antihaftbeschichtete Grillplatte und die herausnehmbare Fettauffangschale machen die Reinigung leicht.“

Die beste Saison

In der Studie wurde auch der Frage nach der besten Grillsaison nachgegangen. Das Ergebnis: In der Grillsaison, von Mai bis September, steht fast ein Drittel der Befragten (31 %) zwei- bis dreimal im Monat am Grill, 18 % sogar wöchentlich oder häufiger. 55 % der Befragten grillen mindestens einmal außerhalb der eigentlichen Saison. SharkNinja meint: „Hier schlummert Potenzial für ganzjahrestaugliche Lösungen, die Grillen auch im Winter zum Vergnügen machen, weil sie beispielsweise schneller auf Temperatur und damit effizienter sind und wie der Ninja Woodfire über smarte, App-basierte Lösungen verfügen. Ständiges Stehen draußen am Grill wird so überflüssig. Der Grillmeister wartet drinnen, verfolgt den Fortschritt über die App und wird benachrichtigt, wenn es Zeit ist, das Grillgut zu wenden oder zu servieren.“ Übrigens: Jüngere, vor allem in der Zielgruppe der 30- bis 39-Jährigen, grillen häufiger auch außerhalb der Saison, wobei sie stärker vegane Produkte präferieren und sich mehr für Zusatzfunktionen wie Dörren oder Heißluftfrittieren interessieren

Anforderungen an den Grill

Auf die Frage nach den wichtigsten Eigenschaften, die ein Grill haben muss, war die einfache Reinigung (55 %) der Spitzenreiter, gefolgt von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis (42 %) und gleichmäßiger Hitzeverteilung (38 %). Ein Drittel der Befragten gibt sogar an, dass die aufwendige Reinigung sie vom häufigeren Grillen abhält. In diesem Zusammenhang merkt SharkNinja an: „Angebote wie der elektrische Ninja Woodfire Outdoor Grill & Smoker verfügen über antihaftbeschichtete Grillplatten wie auch herausnehmbare Fettauffangschalen und machen so die Reinigung einfach.“

Die einen setzen vor allem auf eine einfache Reinigung, die anderen auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Fakt ist laut SharkNinja: „Der Innovationsspielraum liegt in der smarten Kombination der Kernanforderungen mit modernen Features – zum Beispiel durch intelligente Temperaturkontrolle bei gleichzeitig robuster Bauweise.“

Outdoorküchen

Auch der Bereich Outdoorküchen wurde in der Studie beleuchtet und es kam zutage: Outdoor-Küchen bieten mehr als nur Grillen und vor allem Frauen sind angetan.

Wer eine Outdoor-Küche möchte, hat klare und konkrete Vorstellungen: Smoken mit Holzpellets (17 %), Backen wie zum Beispiel Pizza (20 %) und Braten (21%) sind gefragte Zusatzfunktionen. Eine modulare Systemarchitektur, die erweiterbare Einheiten wie Pizzaofen oder Smoker-Modul bietet, wäre hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Was aus der Umfrage noch hervorgeht: Frauen zeigen insgesamt ein stärkeres Interesse an Outdoor-Küchen als Männer. Einige Befragte wünschen sich eine Smoker-Funktion. Zudem ist das Outdoor-Backen ein großes Thema.