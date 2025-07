„Zum Ausprobieren, Verstehen und Staunen“

AEG Schauraum in neuem Glanz

Hausgeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 22.07.2025 |

AEG hat seinen Schauraum am Campus 21, in Brunn am Gebirge, neu gestaltet und lädt dort nun in eine neue Welt des Kochens, Waschens und Wohnens ein. Wie AEG sagt, präsentiert sich der neue Schauraum jetzt als Erlebnisraum für moderne Hausgeräte und zukunftsweisende Technologien.

Im neuen Schauraum von AEG am Campus 21, Europaring F15 101, in Brunn am Gebirge erleben Besucher künftig auf mehreren Hundert Quadratmetern die neuesten Gerätegenerationen – zum Ausprobieren, Verstehen und Staunen. Im Zentrum der Inszenierung stehen die innovativen AEG Hausgeräte, darunter die neuen Saphirmatt-Kochfelder, die mit kratzfester Oberfläche, smarter Bedienung und elegantem Design „neue Maßstäbe in der Küche setzen“, wie der Hersteller sagt. Ebenfalls zu sehen sind hochmoderne Kombidampfgarer, die Profitechnik für zuhause erlebbar machen, Geschirrspüler sowie Waschmaschinen – „mit überragender Energieeffizienz und intuitiver Benutzerführung“, so AEG.

„Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem Technik nicht nur gezeigt, sondern erlebt wird“, sagt Martin Bekerle, Marketingleiter von AEG Österreich. „Der neu designte Schauraum steht für persönliche Beratung, hochwertige Inszenierung und ein Rundum-Erlebnis, das inspiriert.“

Als besonderes Highlight gilt die separate Showküche, in der regelmäßig Kochshows stattfinden – direkt vor Ort im Rahmen des AEG KochZeit Clubs oder als Livestream-Event für die über 32.000 Mitglieder der Facebookgruppe „Kombi-Dampfgaren mit AEG“. Bekerle sagt: „Wenn Profiköche ihre Kreationen mit den neuesten AEG Produkten verwirklichen, treffen sich Genuss, Technik und Unterhaltung auf Augenhöhe. Der Raum verbindet die AEG Kochwelt mit einem breiten Publikum.“

Der Schauraum steht allen Interessierten zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Montag-Donnerstag von 09:00 – 12:00 Uhr und 12:30 – 17:15 Uhr

Freitag von 08:00 – 13:30 Uhr

Terminvereinbarung unter 01/86640-265