Für höchste Sicherheit im industriellen Einsatz

BellEquip: Neue Maßstäbe in der Cybersicherheit

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 18.09.2025

BellEquip präsentiert mit den Secure S1 Routern von Advantech eine neue Router‑Generation vor, die speziell für industrielle Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf entwickelt wurde. Die Router verfügen unter anderem über Secure Boot, verschlüsselte Firmware sowie ein schreibgeschütztes Dateisystem und erfüllen damit aktuelle Cybersicherheitsstandards wie IEC 62443-4-2 SL1.

Die Secure S1 Cellular Router setzen ein klares Zeichen in Richtung Cybersecurity und Compliance. Entwickelt für

industrielle Szenarien mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, kombinieren sie Hardware‑basierten Schutz mit strenger Software‑Vorgaben. Die S1 Serie basiert auf ausgewählten Advantech Routern und ist konform zu IEC 62443‑4‑2 SL1 sowie den Anforderungen des BSI IT‑Sicherheitslabels.

Die S1 Router verfügen zudem über Secure Boot, ein read‑only Dateisystem mit Integritätsprüfung, verschlüsselte Firmware sowie AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment). Zusätzlich erzwingen sie starke Passwörter (mind. 12 Zeichen, 3 Klassen) und blockieren unsichere Dienste wie Telnet oder FTP. Der Root‑Zugriff ist auf einen eingeschränkten Befehlssatz reduziert.

Neue Sicherheit

Das gewohnte Web‑GUI bleibt laut BellEquip erhalten; sichtbar ist die orangefarbene Oberfläche sowie der „S1“‑Vermerk im Modellnamen. Für zusätzliche Funktionen kommen spezielle S1 Router Apps im .raw‑Format zum Einsatz – Standard‑Skripte oder klassische User Module sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Die Secure S1 Router sind für den Einsatz in Bereichen wie Versorgungsnetzen, Verkehrsleitsystemen oder industriellen Steuerungen konzipiert. Sie wurden nach Angaben des Herstellers so entwickelt, dass sie aktuelle Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in der industriellen Kommunikation erfüllen. Durch Funktionen zur Sicherheitsarchitektur, Netzwerksegmentierung und Wahrung der Datenintegrität unterscheiden sie sich von gängigen Standardprodukten und sollen damit insbesondere für Anwendungen mit hohen Zertifizierungsanforderungen geeignet sein.