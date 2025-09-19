Meilenstein

Gaggenau: Weinklimaschränke mit automatischer Temperierung

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 19.09.2025

Premiere bei Gaggenau: Die neuen Weinklimaschränke der Vario Kältegeräte-Serie Expressive verfügen erstmals über ein automatisches Temperier-System.

Gaggenau gibt die Einführung seiner bisher fortschrittlichsten Entwicklung bei Weinklimaschränken bekannt: automatische Temperier-Programme für Weine. Als Teil der neuen Vario Kältegeräte Serie Expressive soll diese Neuentwicklung nicht nur die Weinlagerung neu definieren, sondern auch die Vorbereitung für die ideale Servier- und Trinktemperatur im privaten Umfeld optimieren.

Die neuen Weinklimaschränke verfügen über ein exklusiv von Gaggenau entwickeltes Temperier-System, welches jede Flasche automatisch auf ihre ideale Servier- und Trinktemperatur bringt. Die automatische Weintemperierung ist nicht nur eine Premiere bei Gaggenau, sondern ein Novum für die gesamte Branche. Die Geräte verfügen dazu über eine präzise Zeitangabe, zeigen die verbleibende Zeit und melden anschließend über die Innenbeleuchtung und über die Gaggenau Home Connect App, sobald die Zieltemperatur erreicht ist.

Die Infrarotsensoren in der oberen und mittleren Klimazone stellen sicher, dass jede Flasche optimal temperiert wird – abgestimmt auf Flaschenanzahl und die Art des Weines. Ob Rotwein, Weißwein, Rosé oder Schaumweine: Jeder Wein wird unter idealen Bedingungen gelagert und serviert – für ein stilsicheres Erlebnis und eine exquisite Gaumenfreude zu jedem Anlass.

Mit einer Kapazität für bis zu 110 bzw. 68 Flaschen, je nach Gerätebreite, bieten die Weinklimaschränke Soft-Close-Auszüge, einen speziellen Präsentationsbereich, UV-Schutz und Aktivkohlefilter: So wird die bestmögliche Lagerung jeder Flasche gesichert. Ein intuitives Touchdisplay ermöglicht den Zugriff auf alle Einstellungen, während animierte Kurzanleitungen eine dauerhaft unkomplizierte Nutzung einfach und nachvollziehbar gewährleisten.

Wie alle Geräte der Vario Kältegeräte Serie Expressive können die Weinklimaschränke einzeln installiert oder mit weiteren Weinklimaschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken und Gefrierschränken zu einem modularen Kälte-Ensemble kombiniert werden, womit eine flexible Gestaltung bei der Planung von Küchen und Innenräumen gewährt wird.

Gestaltet in derselben ästhetischen Formensprache wie die gesamte Serie, überzeugen die Weinklimaschränke durch ein Interieur aus dunklem, gebürstetem Edelstahl und massiven Eichenholz-Elementen. Die Gesamtkomposition soll laut der Highend-Marke an hochwertige Möbelstücke erinnern und die Schränke dezent und unaufdringlich in die Architektur der Umgebung einfließen lassen.

„Wir haben nicht nur einen Weinklimaschrank entwickelt, sondern ein System geschaffen, welches das Ritual des Weines – von der Lagerung über das Servieren bis hin zum Genuss – so würdigt, wie ein Winzer es tut“, kommentiert Sven Baacke, Head of Design bei Gaggenau. „Der dunkle, gebürstete Edelstahl und die massiven Eichen-Elemente sind mehr als nur Materialien; sie erinnern an den Weinkeller, den Weinberg, die Weinherkunft. Vor allem aber schlagen wir die Brücke von der Lagerung hin zum optimalen Genusserlebnis. Mit dieser Innovation beginnt ein neues Kapitel des Weingenusses.“

Die neuen Weinklimaschränke der Vario Kältegeräte Serie Expressive sowie neue Modelle von Kühlschränken, Gefriergeräten und Kühl-Gefrierkombinationen sind ab Dezember 2025 erhältlich.