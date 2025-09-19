Mit Cellularline bereit fÃ¼r iPhone 17Die XTREME Serie von Cellularline bietet bruchsicheres Glas mit Ion-Exchange-Technologie und integriertem Montagesystem. Ab heute sind die GerÃ¤te der neuen iPhone 17 Serie im Handel erhÃ¤ltlich. Das iPhone 17 Air ist das dÃ¼nnste iPhone bisher, die Pro Max Variante verfÃ¼gt Ã¼ber ein Teleobjektiv mit verbessertem Zoom. ErgÃ¤nzt wird die Serie durch neue Farben und den A19 Chip. Das passende ZubehÃ¶r von Cellularline ist bereits verfÃ¼gbar, darunter Klassiker wie HÃ¼llen und SchutzglÃ¤ser sowie Neuheiten wie die XTREME Displayschutzserie.
Standfestes Highlight
Mit der iPhone 17 Serie gibt es auch bei Cellularline neues ZubehÃ¶r. Besonders spannend ist das neue Backcover CLEAR STAND. Es ist transparent, robust und hat einen kleinen, integrierten StandfuÃŸ. Es eignet sich perfekt, um Videos bequem anzusehen oder FaceTime-Anrufe freihÃ¤ndig zu fÃ¼hren. Die Anti-Gelbstich-Technologie hÃ¤lt das Cover lange transparent und spezielle Luftkammern in den Ecken sorgen fÃ¼r zusÃ¤tzlichen Schutz.
Displayschutz in Bestform
Mit der XTREME Serie hebt Cellularline den Displayschutz auf ein neues Level. Das High-Resistance Glas mit Ion-Exchange-Technologie ist bis zu viermal widerstandsfÃ¤higer gegen Bruch und Kratzer. Dabei bleiben Helligkeit und Touchfunktion wie gewohnt unverÃ¤ndert. Das Montagesystem ist direkt in der Verpackung integriert, sodass sich das Schutzglas in nur einer Sekunde blasenfrei anbringen lÃ¤sst.
Die Serie gibt es in zwei Varianten: FORTIFIED XTREME mit verstÃ¤rkten Kanten, die das Display bis in die Ecken schÃ¼tzen, und PRIVACY XTREME mit Spezialfilter, der neugierige Blicke von der Seite abhÃ¤lt.
Frischer Look im Regal
Ab sofort ist das ZubehÃ¶r in einem neuen Verpackungsdesign erhÃ¤ltlich. Anwendungsfotos und Icons zeigen auf einen Blick die wichtigsten Vorteile. Eine seitliche Lasche ermÃ¶glicht es, die Verpackung zu Ã¶ffnen und einen direkten Eindruck vom Produkt zu bekommen. Das Design wurde in Zusammenarbeit mit Konsumenten entwickelt und getestet. Das Ergebnis ist eine Verpackung, die Orientierung gibt und die Kaufentscheidung erleichtert.
Alles, was zÃ¤hlt
Neben den Neuheiten sind auch die Klassiker von Cellularline wieder am Start. Von Bookcases Ã¼ber transparente und farbige Backcover bis zu MagSafe-kompatiblen HÃ¼llen gibt es fÃ¼r jedes iPhone 17 das passende ZubehÃ¶r. Auch SchutzglÃ¤ser fÃ¼r Display und Kamera sowie praktische Rundumschutz-Sets sind ab sofort verfÃ¼gbar.
MLINE ist der Exklusivdistributor von Cellularline in Ã–sterreich. Cellularline Group wurde 1990 gegrÃ¼ndet und ist das fÃ¼hrende Unternehmen im Bereich Smartphone- und Tablet-ZubehÃ¶r. Zu den Marken gehÃ¶ren Cellularline, Music Sound, Newrban, Interphone sowie Skross und sie werden in mehr als 60 LÃ¤ndern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mline.com