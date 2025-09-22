Bundespreis

Handyshop.cc ist einer von Österreichs beliebtesten Händlern

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 22.09.2025

Sportfex, Offgrid Shop, HandyShop und Takko Fashion wurden heuer als "Österreichs Händler des Jahres" prämiert.

Wer ist der beliebteste Händler im ganzen Land? Über diese Frage konnten Österreichs Kunden im Sommer auf allen Kanälen in vier Kategorien abstimmen. Am 18. September wurden im Rahmen des Handelsflächenforums des Handelsverbands zum vierten Mal die begehrten Trophäen des Bundespreises "Österreichs Händler des Jahres" von HV und Kooperationspartner Weekend-Magazin vergeben.

„Wir sind stolz auf Österreichs Händler des Jahres. Ob rein stationär oder Omnichannel, ob groß oder klein, ob Händler für Elektronik, Sport oder für Mode, ob Familienunternehmen oder Teil einer internationalen Unternehmensgruppe – die ausgezeichneten Unternehmen stehen für den heimischen Handel in seiner gesamten Vielfalt“ , so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Vergeben wurde die Auszeichnung in den Kategorien „Kleinsthändler“ (bis 9 Beschäftigte), „kleine Händler (mit 10 bis 49 Beschäftigten), „mittelständischer Händler“ (50 bis 249 Beschäftige) und „Großer Händler“. Die siegreichen Händler kommen dieses Jahr aus der Sport-, Elektronik-, Telekom- und Modesparte.

So ging der Bundespreis in der Kategorie „Kleinsthändler“ heuer an die Sportfex GmbH. Der Bergsport- Spezialist aus dem Lungau punktet bei der Kundschaft mit erstklassiger Wintersportausrüstung, Fahrrädern und einem breiten Sortiment im Ballsportbereich. Claudia und Harald Sagmeister nahmen den Preis entgegen.

Die Abstimmung in der Kategorie „Kleine Händler“ konnte der Offgrid Shop aus Gratwein-Straßengel bei Graz für sich entscheiden. Als österreichischer Distributor für Victron Energy sorgt dafür, dass elektrische Geräte in Betrieb bleiben – egal ob zu Hause, unterwegs oder im Betrieb. Die Geschäftsführer Lukas Vrecer und Michael Ponbauer freuten sich live on stage über die Auszeichnung.

Bereits zum zweiten Mal

Als „Mittelständischer Händler“ des Jahres wurde HandyShop.cc ausgezeichnet. Nach 2020 ist das der zweite Sieg für das Unternehmen aus Deutschlandsberg. HandyShop.cc bietet nicht nur persönliche Beratung zu Tarifen sämtlicher Netzbetreiber und vertragsfreien Handys aller Marken an, sondern auch alles für ein smartes Zuhause: vom schnellen Internet über TV Kombis bis hin zu Laptops und Tablets. CEO Robert Ribic und Peter Ribic holten sich den Siegerpokal persönlich ab.

„Wir sind sehr stolz darauf, diesen Preis wieder nach Hause zu bringen. Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit unserem Weg – persönliche Betreuung, regionale Stärke und nachhaltiges Wirtschaften – genau richtig liegen. Ein großes Dankeschön gilt unserem gesamten Team, das Tag für Tag mit Herzblut für unsere Kund:innen da ist“, so Robert Ribic Inhaber & Geschäftsführer von HandyShop.cc.

Der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres in der Kategorie „Großer Händler“ (mehr als 250 Beschäftigte ) ging heuer erstmals an Takko Fashion . Das Unternehmen steht für trendige Mode zum Wohlfühlen sowie für eine große Fashion-Auswahl für kleines Geld. Country Manager Marc Andreas Carls und Erzsebet Pinter , Head of Expansion, nahmen den Preis entgegen.

Publikumsvoting

Der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres wird seit 2021 vom Handelsverband vergeben. Dabei entscheidet ganz Österreich im offenen Publikumsvoting über die beliebtesten Handelsunternehmen des Landes in den Kategorien Kleinsthändler, kleiner Händler, mittelständischer Händler und großer Händler. Teilnahmeberechtigt sind alle Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich, die zumindest ein stationäres Geschäft betreiben und das Siegel „Österreichischer Händler“ tragen. Unter allen abstimmenden Kunden wurden mehrere Kelly’s Snack Packs verlost.