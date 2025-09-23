Save the date: 8. Oktober 2025

Am Red Bull Ring: REXEL Austria lädt zum Facility Management Day 2025

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 23.09.2025

REXEL Austria lädt Kunden, Partner und Experten zum Facility Management Day 2025 am Red Bull Ring ein. (© REXEL Austria)

Am 8. Oktober 2025 lädt REXEL Austria zum Branchentreffen der besonderen Art: Beim Facility Management Day am Red Bull Ring dreht sich alles um smarte Gebäude und innovative Technologien. Besucher dürfen sich auf spannende Fachvorträge, praxisnahe Einblicke und Networking in exklusiver Motorsport-Atmosphäre freuen.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Einblicke in zentrale Zukunftsthemen des Facility Managements – von Gebäudezertifizierung und intelligenter Nutzung von Gebäudedaten über Sicherheits- und Effizienzlösungen in der elektrischen Infrastruktur bis hin zu Energiedatenmanagement, Raumtechnik, Integration von E-Infrastruktur und HLK-Retrofit. Vorgestellt werden die Themen von Experten namhafter Partner: der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, Schneider Electric, Siemens, Janitza, Samsung, Smatrics, Phoenix Contact und Belimo.

Einzigartige Atmosphäre

Am Nachmittag können die Gäste bei einer Führung und einem exklusiven Boxenstopp den Red Bull Ring entdecken. Das Highlight und Abschluss des diesjährigen FM Days ist der Auftritt von Christian Klien, ehemaliger Formel-1-Pilot und langjähriger Kommentator. Er diskutiert mit Martin Rauhofer, Business Manager Facility Management & Infrastruktur bei REXEL Austria, über die Frage, wie sich Erfolgsfaktoren aus dem Motorsport – Daten, Dynamik und Disziplin – auf das Facility Management übertragen lassen.

Gastgeber Thomas Stadlhofer, CEO von REXEL Austria, freut sich auf einen spannenden Austausch: „Mit dem Facility Management Day schaffen wir einen Rahmen für Innovation, Praxis-Know-how und Networking – und das in der einzigartigen Atmosphäre am Red-Bull Ring. Ich freue mich darauf, wenn unsere Gäste diese besondere Dynamik mitnehmen und in ihren Arbeitsalltag einfließen lassen.“