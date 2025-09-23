Besuchen Sie uns auf LinkedIn
Dienstag, 23. September 2025
Das große E&W Lehrlingsgewinnspiel auf den EFHT

Auf den Branchennachwuchs wartet auf den EFHT ein exklusives Gewinnspiel – alle Infos dazu (und Goodies für die Teilnehmer) gibt's am E&W Messestand B-122. Auf den Branchennachwuchs wartet auf den EFHT ein exklusives Gewinnspiel – alle Infos dazu (und Goodies für die Teilnehmer) gibt's am E&W Messestand B-122. Bei den diesjährigen Elektrofachhandelstagen wollen wir auch dem Branchennachwuchs eine Bühne bieten und diesen im Rahmen eines Lehrlingsgewinnspiels aktiv ins Messegeschehen miteinbeziehen. Für alle Teilnehmer gibt's ein (süßes) Goodie und die Chance auf tolle Sachpreise.

Zur Teilnahme am E&W Lehrlingsgewinnspiel sind alle Nachwuchskräfte, die gerade eine Lehre in der Elektrobranche absolvieren, berechtigt. So einfach geht’s:

1. Registrieren (mit dem Ausfüllen des Formulars wird den Teilnahmebedingungen sowie dem Empfang des Newsletters zugestimmt)

 


    2. Goodie am E&W Messestand B-122 abholen

    3. Kurzes Messe-Video oder Selfie von sich auf der Messe erstellen und an die E&W-Redaktion weiterleiten

         – via Mail an redaktion@elektro.at

    – oder via WhatsApp an 0676/49088028

     

    Die Verlosung der Sachpreise findet nach der Messe statt. Die Preise werden den Gewinnern postalisch zugeschickt. (Achtung: Jeder Lehrling, der sich für das Gewinnspiel registriert, nimmt auch an der Verlosung teil. Wer zusätzlich die Aufgabe mit Selfie/Messevideo erfüllt, hat allerdings höhere Gewinnchancen). Zu gewinnen gibt es Sachpreise wie Kopfhörer, Massagepistolen, Solar-Rucksäcke, Powerbanks, Gaming Sets und Selfie Sticks.

    Im Anschluss an die Messe wird ein Nachbericht mit den Gewinnern und den besten Zusendungen gestaltet (und auf elektro.at sowie in E&W veröffentlicht).

    Teilnahmebedingungen E&W Lehrlingsgewinnspiel
