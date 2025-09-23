Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Magenta komplettiert Geschäftsführung mit Konzern-Experten

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.09.2025

Christian Hauer wird ab 15. Oktoberals CHRO bei Magenta übernehmen. Aleksander Bek wird seine Stelle als CFO des Anbieters mit 1. November antreten.

Es kommt zu zwei weiteren Wechseln in der Führungsetage von Magenta. Christian Hauer verantwortet künftig als CHRO den Bereich Human Resources. Aleksander Bek übernimmt ab November die Rolle des CFO.

Ab 15. Oktober 2025 wird Christian Hauer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Magenta Telekom. Hauer ist seit 2008 im Deutsche Telekom Konzern tätig und hat in seiner bisherigen Laufbahn zahlreiche Führungs- und Transformationsprozesse begleitet. Zuletzt verantwortete er als Cluster Lead Executive Management Europe sowie VP Global Talent Management konzernweit die Besetzung von CxO-Positionen und die Weiterentwicklung der Führungsteams in den europäischen Landesgesellschaften. Hauer kennt Österreich: Von 2013 bis 2018 war er als HR Director und Mitglied der Geschäftsführung bei T-Systems Austria tätig und leistete einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Transformation des Unternehmens vom klassischen IT Outsourcer zu einem modernen ICT Service Provider. Er übernimmt die Position des CHRO von Nathalie Rau, die das Unternehmen mit Mitte September nach über drei Jahren bei Magenta verlassen hat.

„Mit Christian Hauer gewinnen wir einen erfahrenen HR-Strategen, der Menschen und Organisationen gleichermaßen in den Fokus rückt“, so Thomas Kicker, CEO Magenta Telekom. „Seine Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unsere Kultur weiterzuentwickeln und die Zukunft von Magenta erfolgreich zu gestalten.“

Aleksander Bek übernimmt die Rolle des CFO Zum 1. November 2025 tritt Aleksander Bek die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) an. Seit seinem Einstieg bei der Deutschen Telekom im Jahr 2009 übernahm er verschiedene Finance Management Rollen in Polen und Deutschland. Bek bringt damit über 15 Jahre internationale Erfahrung im Finanzbereich mit, unter anderem aus den Bereichen Controlling, Investor Relations und Venture Capital. In seiner letzten Position als Leiter Controlling bei T-Mobile Polska hat er wesentlich zur finanziellen Neuausrichtung beigetragen und ein starkes Team aufgebaut.

„Aleksander Bek vereint Finanzexpertise, internationale Perspektive und hohe Energie. Mit ihm gewinnen wir einen CFO, der sowohl strategisch denkt als auch lösungsorientiert handelt – ein großer Gewinn für Magenta“, erklärt Kicker