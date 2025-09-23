Aus der E&W 9/2025: Die RED ZAC VorstÃ¤nde im GesprÃ¤ch

â€žViva la Redvolutionâ€œ

Die Branche | 10 | Â Interview | Stefanie Bruckbauer | 23.09.2025

FÃ¼r die E&W Septemberausgabe baten wir die RED ZAC VorstÃ¤nde Thomas PÃ¶cheim (li.) und Peter Osel zum GesprÃ¤ch. (Fotos: Redaktion)

FÃ¼r die E&W Septemberausgabe baten wir die RED ZAC-FÃ¼hrung zum GesprÃ¤ch. Der Grund: Anfang des Jahres herrschte noch Unruhe bei Euronics Austria. Doch nun geht der Weg wieder in die richtige Richtung. Dabei stehen zwei groÃŸe Projekte am Programm: Eines lÃ¤uft schon zur GÃ¤nze erfolgreich und das zweite ist vorerst zur HÃ¤lfte erfolgreich abgeschlossen: Die Vorstandssuche. Mit Thomas PÃ¶cheim ist nun ein Mann an der Spitze der Kooperation, der verstanden und verinnerlicht hat, worum es bei einer Genossenschaft geht: Um die Mitglieder â€“ und nur um sie. An PÃ¶cheims Seite steht (derzeit noch) Interims-Vorstand Peter Osel. Gemeinsam verfolgen sie das groÃŸe Ziel, RED ZAC in Biedermannsdorf zu einer noch stÃ¤rkeren genossenschaftlichen Dienstleistungszentrale zu machen. Ein starker Auftritt auf den EFHT wird das untermauern.

Seit 21. Juli 2025 ist Thomas PÃ¶cheim neuer Vorstand von Euronics Austria. An seiner Seite steht der eigentlich schon pensionierte, aber kurzfristig â€žreaktivierteâ€œ Alt-Vorstand Peter Osel, der PÃ¶cheim in die Welt der Genossenschaften und Elektro-Kooperationen einfÃ¼hrt und von seinem Wissen profitieren lÃ¤sst. Osel bleibt noch solange Interims-Vorstand, bis das RED ZAC Vorstands-Duo wieder komplett ist. Sprich: Die Kooperation ist weiterhin auf der Suche nach einem zweiten Vorstand, der kÃ¼nftig mit PÃ¶cheim die Geschicke leiten wird.

Viele Themen

Das Team rund um PÃ¶cheim und Osel war in den letzten Wochen mit vielen Aufgaben beschÃ¤ftigt. Zum einen galt es die Unruhen, die Anfang des Jahres noch herrschten, zu beseitigen und wieder StabilitÃ¤t in die Genossenschaft zu bringen. Osel erklÃ¤rt: â€žMein Ziel ist es, alles so zu hinterlassen, dass ALLES bestens funktioniert! Gemeinsam mit Thomas trage ich nun dafÃ¼r Sorge, dass wir eine starke Genossenschaftszentrale sind, mit dem Fokus auf die Betreuung unserer HÃ¤ndler.â€œ PÃ¶cheim ergÃ¤nzt: â€žUnser groÃŸes Ziel ist es, leistungsfÃ¤hig und weiterhin die beste Dienstleistungszentrale Ã–sterreichs zu sein! Und das muss jeder HÃ¤ndler spÃ¼ren â€“ jederzeit und egal Ã¼ber welchen Kanal er mit uns in Kontakt ist!â€œ

Blick nach vorne

PÃ¶cheim und Osel schauen nicht mehr zurÃ¼ck, wie sie sagen, sondern nur noch nach vorne, und arbeiten an Themen, die den RED ZAC-HÃ¤ndlern eine profitable Zukunft sichern sollen. Wichtig ist dabei, wie PÃ¶cheim sagt: â€žWir haben uns sehr gut Ã¼berlegt, wozu wir als Genossenschaft im Stande sind, und vor allem was unsere Mitglieder umsetzen kÃ¶nnen, was dann auch nachhaltig gut funktioniert und ihnen Erfolg garantiert.â€œ

Exklusiv bei RED ZAC

Sehr erfolgversprechend sind in diesem Zusammenhang die RED ZAC Exklusivmarken Elvita und Canvac. Es handelt sich dabei um HausgerÃ¤te-Eigenmarken der elon-Gruppe (der skandinavischen Euronics-Schwester), die von RED ZAC exklusiv in Ã–sterreich vertrieben werden. â€žDas haben wir dem Engagement unseres ehemaligen Vorstandes Brendan Lenane zu verdanken. Elvita und Canvac sind Brendans groÃŸer Verdienstâ€œ, wirft Osel ein.

Euronics Austria hat diesen Schritt getan, um den D2C-Ambitionen der Industrie etwas entgegenzusetzen. â€žImmer mehr Industriepartner forcieren ihre Direct-to-Consumer-AktivitÃ¤ten. Nicht nur Online, sondern auch stationÃ¤r, wie man an den vielen Markenshops sehen kann. Das stellt ein immer grÃ¶ÃŸeres Problem dar. Parallel dazu macht es den Anschein, als hÃ¤tten immer weniger Hersteller eine fachhandelsorientierte Vertriebsstrategie. Die Margen sind unter Druck und sinken weiter, die AbhÃ¤ngigkeit der HÃ¤ndler von der Industrie steigt und unsere Mitglieder machen immer weniger Ertragâ€œ, berichtet Osel, laut dem es nur eine logische Konsequenz gab: Die EinfÃ¼hrung von Exklusivmarken, nÃ¤mlich Elvita und Canvac. â€žMit keiner anderen Marke verdient ein RED ZAC HÃ¤ndler so hohe Margenâ€œ, betont Osel.

Ãœber Elvita

Produziert wird Elvita in denselben Fabriken, in denen auch andere bekannte HausgerÃ¤temarken ihre Produkte herstellen lassen, wie Osel erklÃ¤rt. Positioniert ist Elvita zwischen B- und A-Marken, RED ZAC sagt auch â€žPremium Economyâ€œ dazu. Die Grundlage des Exklusivmarkenkonzepts (und Basis des Erfolges) bilden QualitÃ¤t, Aufschlag (Marge) und ein ausgeklÃ¼geltes Logistik-, Vertriebs sowie Servicekonzept.

Bevor ein Elvita-Produkt in die RED ZAC Regale kommt, wird es zwei Mal auf Herz und Nieren getestet: Einmal vom skandinavischen elon-Chefingenieur und dann noch einmal von Harald Kogler, dem Ã¶sterreichischen RED ZAC â€žElvita-Cheftechnikerâ€œ. Kogler ist zudem Mitglied des aus vier RED ZAC-HÃ¤ndlern bestehenden â€žSteuergremiumsâ€œ, zu dessen Aufgaben es u.a. zÃ¤hlt, zur jÃ¤hrlich stattfindenden elon-EXPO zu fliegen, um neue Elvita-GerÃ¤te auszusuchen.

Das Elvita-Sortiment bei RED ZAC ist â€“ gemÃ¤ÃŸ dem Motto â€žweniger ist mehrâ€œ â€“ klein aber fein und deckt die Bereiche Waschen, KÃ¼hlen, SpÃ¼len und Kochen ab. Verkauft wird die Exklusivmarke off- und online nur von RED ZAC 2.0 HÃ¤ndlern mit aktiver Daten-Anbindung und einem Fokus auf WeiÃŸware.

Vertrieb & Service

Neben VertriebsvertrÃ¤gen gibt es zusÃ¤tzlich auch ServicevertrÃ¤ge, soll heiÃŸen: RED ZAC Mitglieder die Elvita-GerÃ¤te servicieren und reparieren mÃ¶chten, kÃ¶nnen dies auch tun. Aktuell gibt es hierzulande bereits rund 80 solcher Elvita â€žWerkstÃ¤ttenâ€œ, wo auch RED ZAC HÃ¤ndler ohne Elvita-Servicevertrag die GerÃ¤te reparieren lassen kÃ¶nnen. Osel spricht in diesem Zusammenhang von einer â€žerweiterten WertschÃ¶pfungâ€œ: â€žEs geht also nicht nur um den GerÃ¤teverkauf und dann â€šTschÃ¼ssâ€˜, weil das Service im Anschluss der Hersteller oder Kundendienst Ã¼bernehmen. Bei Elvita machen wir das selber, denn auch am Service lÃ¤sst sich Geld verdienen.â€œ

Ein weiterer Pluspunkt fÃ¤llt in den Bereich Kreislaufwirtschaft. RED ZAC HÃ¤ndler, die mÃ¶chten, kÃ¶nnen Elvita GerÃ¤te aufbereiten, refurbed verkaufen und somit ein weiteres Mal in Umlauf bringen, womit der Wunsch vieler Endkunden nach Reparierbarkeit und Kreislaufwirtschaft erfÃ¼llt wird.

NatÃ¼rlich gibt es fÃ¼r die RED ZAC HÃ¤ndler auch einen Support: Einen Firstlevelsupport in Ã–sterreich und einen Secondlevelsupport bei Elvita in Schweden. SÃ¤mtliche Ersatzteile sind bei ESPO erhÃ¤ltlich. Als Hilfestellung fÃ¼r Techniker gibt es umfangreiche LeitfÃ¤den sowie Schulungen, wo Elvita-GerÃ¤te zerlegt und inspiziert werden. FÃ¼r die VerkÃ¤ufer gibt es als UnterstÃ¼tzung im VerkaufsgesprÃ¤ch Checklisten und â€“ ganz wichtig: Den HÃ¤ndlern wird ein HÃ¤ndlerplanungstool an die Hand gegeben. Damit kÃ¶nnen Lagerplanung, quartalsweise Forecasts, etc. gemacht werden.

Reaktionen

Auf die Frage, ob die RED ZAC Mitglieder von Beginn an begeistert waren vom Exklusivmarkenkonzept, meint Osel: â€žNatÃ¼rlich musste anfangs eine gewisse Ãœberzeugungsarbeit geleistet werden â€“ und zwar vor Ort, denn so ein Thema kann nicht einfach von einer BÃ¼hne heruntergepredigt werden. Und unser AuÃŸendienst hat das hervorragend gemeistert, einen wirklich tollen Job gemacht! Jetzt sind unsere Mitglieder begeistert.â€œ

Unter der Marke Elvita gibt es neben GroÃŸgerÃ¤ten auch Akkustaubsauger und von der KleingerÃ¤temarke Canvac vier GerÃ¤te aus dem Luft- und Klimabereich. Das Sortiment wird ausgebaut, wobei es nicht das Ziel ist, mit den Exklusivmarken jede Produktkategorie abzudecken. â€žEs gibt ja gute, etablierte Marken, die ihre Daseinsberechtigung haben. So wie Elvita und Canvac ihre Daseinsberechtigung haben. HÃ¤tten uns die Lieferanten nicht alles gekÃ¼rzt, hÃ¤tten sie nicht alles zugelassen und ihre D2C-GeschÃ¤fte forciert, dann wÃ¤re es vielleicht nicht notwendig gewesen Exklusivmarken einzufÃ¼hren. Aber so wie sich der Markt aktuell darstellt, IST es notwendig!â€œ, erklÃ¤rt Osel und er ergÃ¤nzt: â€žInsofern sind wir auch die einzige Kooperation in Ã–sterreich, die die Zeichen der Zeit erkannt hat.â€œ

Erfolgsnachweis

Im April 2024 wurden die ersten RED ZAC HÃ¤ndler mit Elvita-GerÃ¤ten beliefert und wie Osel und PÃ¶cheim berichten, ist die neue Exklusivmarke nicht nur kooperationsintern ein Erfolg, sondern auch schon bei den Konsumenten: â€žElvita ist bereits in den gfK-Auswertungen sichtbar und scheint auch schon in den gfk-Hitlisten auf.â€œ Ein Punkt, der Osel und PÃ¶cheim besonders freut, und der auch fÃ¼r die hohe QualitÃ¤t der GerÃ¤te spricht: die Ausfallquote liegt im niedrigen Promillebereich.

EFHT: Ihr Auftritt bitte

NatÃ¼rlich werden die Exklusivmarken Elvita und Canvac ein Schwerpunktthema beim RED ZAC Auftritt auf den EFHT. Im Zuge dessen werden auch neue, preisgÃ¼nstigere POS-MÃ¶bel zwecks wertiger PrÃ¤sentation vorgestellt. Ein weiteres Thema beim EFHT-Auftritt wird das 55 Jahre-JubilÃ¤um sein. So lange ist es her, dass mit dem damaligen â€žFunkberaterringâ€œ der Grundstein fÃ¼r RED ZAC gelegt wurde. Werblich wird das JubilÃ¤um schon das ganze Jahr 2025 â€žgetrommeltâ€œ, auf den EFHT eben auch noch Mal thematisiert und mit einem JubilÃ¤umsgewinnspiel garniert, an dem alle RED ZAC HÃ¤ndler teilnehmen kÃ¶nnen, die zu den EFHT kommen.

Das Programm

Auf der Messe finden auch in diesem Jahr wieder die erfolgreichen Standtouren zu den Industriepartnern statt – â€žein bewÃ¤hrtes Highlight bei HÃ¤ndlern und Herstellernâ€œ, wie Osel sagt. Ebenso das traditionelle Lehrlingsseminar â€“ inklusive Gewinnspiel – wird wieder abgehalten. Und es wird am RED ZAC-Stand auch wieder eine ShowkÃ¼che geben, mit einem Profikoch, der die Mitglieder wÃ¤hrend ihres Messebesuchs kulinarisch verwÃ¶hnen wird.

Nicht fehlen darf natÃ¼rlich auch die traditionelle RED ZAC Abendveranstaltung. Diese findet dieses Mal unter dem Motto â€žDie Nacht der Trachtâ€œ in der Donaualm am Urfahranermarkt statt, und wird â€“ geht man von all den vergangenen RED ZAC Messe-Abendevents aus â€“ sicherlich auch dieses Jahr eine gelungene. Im Zuge des Abendevents wird auch, wie schon in den vergangenen Jahren, der â€žZac of the yearâ€œ verliehen, eine begehrte Auszeichnung von Euronics Austria fÃ¼r Industriepartner, die den Fachhandel besonders unterstÃ¼tzen und sich fÃ¼r ihn einsetzen.

Wie gewohnt wird RED ZAC am ersten Messenachmittag auch seine Generalversammlung abhalten, erstmals im Beisein des neuen Vorstandes. Dabei werden jene Mitglieder, die Thomas PÃ¶cheim noch nicht persÃ¶nlich kennengelernt haben, die MÃ¶glichkeit haben dies nachzuholen. On top stehen am Programm noch ImpulsvortrÃ¤ge, mit denen die Mitglieder Ã¼ber Aktuelles informiert werden. Apropos: Auf der Messe erfahren die Mitglieder auch was sich hinter dem neuen Servicekonzept â€žUnd Zacâ€œ verbirgt.

Und last but not least gibt es auch dieses Jahr wieder attraktive Postenangebote und Aktionen, die selbst die grÃ¶ÃŸten Messemuffel zu einem EFHT-Besuch locken kÃ¶nnten. Mehr Informationen gibt es dann ab 26. September im Design Center Linz auf Stand B-424 …

Ãœbrigens: Personelles kurz notiert

In der RED ZAC-Zentrale in Biedermannsdorf gab es in letzter Zeit einige personelle VerÃ¤nderungen.

So ist Danny Hick, der zuvor als Gebietsbetreuer im AuÃŸendienst fÃ¼r OberÃ¶sterreich, NiederÃ¶sterreich und Burgenland verantwortlich zeichnete, nun neuer â€žVertriebsleiter Innendienstâ€œ.

Martin Leisser, der bisher Mitgliederbetreuer im AuÃŸendienst war, bekleidet nun die Position des â€žWarenbereichsleiters Braunwareâ€œ.

Georg Leitenbauer, der bisher als Produktmanager Haushalt fungierte, rundet das Team rund um â€žWareâ€œ bei RED ZAC ab, und ist neuer â€žWarenbereichsleiter HaushaltsgerÃ¤te groÃŸ und kleinâ€œ.

Weitere personelle News gibt es auf den EFHT.