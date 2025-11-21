Direkte KI-SIP-Anbindung und vollwertige UC-/CTI-Lösung für Linux

AGFEO vereinfacht die Zukunft der professionellen Kommunikation

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 21.11.2025

„Wir möchten unseren Anwendern Technologien bieten, die sofort einen spürbaren Mehrwert erzeugen – bei Erreichbarkeit, Effizienz und IT-Flexibilität“, sagt Lars Brückner, Produktmanager von AGFEO zu den Neuerungen.

Zwei wesentliche Weiterentwicklungen zur Vereinfachung professioneller Kommunikationsprozesse präsentiert AGFEO. So ermöglichen die Bielefelder für ihre Kommunikationslösungen erstmals die direkte SIP-Anbindung von KI-Telefonassistenten sowie eine vollwertige UC- und CTI-Lösung für. Beide Innovationen stärken die Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit professioneller Kommunikationsumgebungen in Ämtern, Praxen oder Unternehmen.

„Wir möchten unseren Anwendern Technologien bieten, die sofort einen spürbaren Mehrwert erzeugen – bei Erreichbarkeit, Effizienz und IT-Flexibilität“, sagt Lars Brückner, Produktmanager bei AGFEO zu den Neuerungen. „Die direkte KI-SIP-Anbindung und unser leistungsfähiger Linux-Client sind konsequente Schritte in diese Zukunft.“

KI-Assistenten

KI-Telefonassistenten halten allerorts Einzug in die Unternehmen und übernehmen vor allem in der Kundenbetreuung immer mehr Aufgaben. Typischerweise werden solche Anwendungen in Unternehmen, Call Centern oder Ämtern für die automatische Anrufannahme, den First-Level-Support bei Kundenanfragen oder die Terminvereinbarung per Telefon eingesetzt. AGFEO ermöglicht nun erstmals eine vollwertige, direkte SIP-Integration moderner KI-Assistenten – ohne Umleitungen, externe Logiken oder technische Umwege. Die KI wird dabei wie ein reguläres SIP-Endgerät im System registriert.

Die Vorteile sind eine einfache Einrichtung über optimierte SIP-Templates, eine hohe Zuverlässigkeit und stabile Signalisierung und die volle Kontrolle über den Anruffluss. Gleichzeitig bleiben für den Betreiber die Amtskanäle trotz KI-Gespräche frei und die KI-Assistenten können nahtlos in bestehende Prozesse eingebunden werden. Unterstützt werden bereits Doctolib, medflex und Vitas.ai.

Vollwertige UC-/CTI-Lösung für Linux

Mit dem neuen AGFEO Dashboard für Linux schließt AGFEO gleichzeitig eine lang bestehende Lücke im Markt: professionelle, integrierte CTI- und UC-Software für Linux-basierte IT-Landschaften. Die nun vorgestellte Lösung bietet den vollständigen Funktionsumfang eines modernen Unified Communications-Systems:

CTI-Steuerung mit erweiterter Anrufkontrolle

Softphone-Funktionalität

Präsenz- und Statusinformationen

Chat und Messaging

Vollintegriertes Contact-Data-Center

Collaboration-Funktionen

nahtlose Verbindung zu allen aktuellen AGFEO-Kommunikationssystemen

Gerade im Zuge des auslaufenden Windows-10-Supports bietet AGFEO damit eine sichere, nachhaltige und wirtschaftliche Alternative für Unternehmen, Praxen und Verwaltungen.