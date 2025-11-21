Aus der E&W 11/2025: Drei SalesChampion Camp 2025

New York ruft

Dominik Schebach | 21.11.2025 | 0 |

Zum großen Finale konnten sich die Verkäufer nochmals bei einem Quiz messen. Für die zwölf ausgelosten Finalisten ging es um viel. Als Hauptpreis gab es einen Flug nach New York zu gewinnen. (© Drei)

Am 11. Oktober fand in der Linzer Tabakfabrik das DreiSalesChampion Camp 2025 statt. Rund 100 Top-Verkäufer aus ganz Österreich hatten sich für das Event des Netzbetreibers qualifiziert. Die Veranstaltung unter dem Motto „More than Telecom“ stellte die Entwicklungschancen und Möglichkeiten des Telekom-FH in den Mittelpunkt. Neben dem Vertriebsteam um Thomas Dötzl standen dabei auch CCO Günter Lischka und Senior Head of Consumer und Small Enterprise Robert Karl den Verkäufern in Linz Rede und Antwort.

Ein Bündel von Neuigkeiten gibt es derzeit bei Drei und dementsprechend breit war auch die Palette an Themen, welche Drei bei der Veranstaltung in Linz behandelte. Denn der Netzbetreiber stellt sich breiter auf und setzt auf neue Produkte: So hat Drei mit der Handyfreiheit und dem Boost! für Fixed Mobile Broad​-band zwei neue Produkte eingeführt, mit denen das Geschäft im Bereich Voice & Data gestärkt werden soll. Gleichzeitig will der Netzbetreiber über das klassische Telekom-Geschäft hinausgehen.

„Mit Handyfreiheit und Boost sind wir dabei, Drei grundlegend neu zu erfinden. Man muss als Marke vernünftig agieren, damit die Kunden an Bord bleiben. Aber man muss auch den Kunden die Antworten liefern, welche diese nachfragen – wie z.B. bei der Nachhaltigkeit“, wie auch CCO Günter Lischka bei der abschließenden Podiumsdiskussion mit den Teilnehmern festhielt. Mit den neuen Produkten legt der Betreiber dazu die Basis.

Kompetente Verkäufer

Das alles könne aber nur funktionieren, wenn die Verkäufer mit an Bord sind und die Veränderungen mittragen, wie Handels-VL Thomas Dötzl in seinem Impulsreferat für die Verkäufer betonte. Im Gespräch mit E&W ging er dazu ins Detail: „Wir gewinnen das Spiel nicht in der Zentrale, sondern nur gemeinsam mit den Verkäufern auf dem Spielfeld. Aber mit Produkten wie Handyfreiheit ändert sich das Spielfeld.“

Dötzl betonte in diesem Zusammenhang, dass die Produkte ganz allgemein immer komplexer werden. Durch das Verschmelzen von Online- und Offlinewelten ergeben sich neue Anforderungen. Unter diesen Umständen brauche es kompetente Verkäufer mit dem richtigen Mindset, um für die Kunden bei Themen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Brücke zu schlagen. Damit werde der Verkäufer am POS auch in Zukunft relevant bleiben, zeigte sich Dötzl überzeugt. Das notwendige Fundament müsse allerdings jetzt gelegt werden, so der Drei-VL: „Deswegen wollen wir gemeinsam mit den Verkäufern auf den Startknopf drücken, um die Veränderung motiviert anzugehen.“

Dabei will Drei auch das Seine zur Motivation der Verkäufer beitragen – mit den Drei Sales Champion-Schulungen, dem DSC Camp oder auch Unterstützung vor Ort. Gleichzeitig appellierte Dötzl allerdings auch an die Verkäufer, auf dass sie den Veränderungsprozess aktiv mitgestalten. Schließlich geht Drei bei den Produkten bewusst über die klassische Telekommunikation hinaus.

Dieser Punkt lag auch Robert Karl im Gespräch mit E&W besonders am Herzen: „Das Kerngeschäft Voice & Data wird von uns laufend verbessert. Da werden wir auch immer wieder Innovationen wie Boost! oder Handyfreiheit in den Markt setzen, um uns zu differenzieren“, so der Senior Head of Consumer und Small Enterprise. „Zusätzlich beheben wir auf der Service-Seite laufend die „Schmerzpunkte“ der Endkunden. Das schlägt sich in der Kundenzufriedenheit nieder: Wir hatten noch nie so treue und zufriedene Kunden. Aber on top müssen wir die Geschäftsfelder erweitern – in Richtung Energie mit Drei Energie oder in Richtung Versicherung. Es heißt deswegen bewusst „More than Telecom“. Denn wir müssen einerseits das Kerngeschäft perfekt beherrschen, aber on top noch etwas dazugeben. Wenn das gelingt, ist das ein win3 – für die Kunden, die Zugang zu Top-Produkten und Services erhalten, für die Verkäufer, die ihre Jobs langfristig absichern, und natürlich auch für uns als Betreiber.“

Ask the CCO

Die neuen Produkte Handyfreiheit, Boost! und Drei Energie standen deswegen auch im Mittelpunkt der Break-out Sessions mit den Spezialisten des Netzbetreibers. Außerdem gab es unter dem Titel „Ask the CCO“ Diskussionsrunden im kleineren Kreis mit CCO Günter Lischka und VL Thomas Dötzl. Eines der zentralen Themen war dabei die Handyfreiheit. Da stellten sich Lischka sowie Dötzl den – auch kritischen – Fragen der Verkäufer zu der neuen Tariflogik von Drei.

Der CCO von Drei äußerte in diesem Zusammenhang seine Überzeugung, dass auch die anderen Betreiber früher oder später ähnliche Modelle einführen werden. Schließlich stellen die gebrauchten Smartphones einen Wert dar, den man nutzen könne, um den Kunden ein hochwertigeres Smartphone zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Und indem man dem Kunden diesen Eintausch anbiete, erfüllt der Betreiber zusätzlich den Kundenwunsch nach Nachhaltigkeit. Zudem sorgt die Handyfreiheit für eine automatische Preisreduktion, wenn der Kunde das Smartphone länger als zwei Jahre nutzt – und das für Neu- wie Bestandskunden gleichermaßen. Vom Camp nahm sich das Team von Drei allerdings auch viel Feedback mit, wie man die Arbeit mit der Handyfreiheit am POS erleichtern könne.

Boost!

Durchaus mit einem gewissen Stolz präsentierte Drei den Verkäufern im Fachhandel und den Shops nochmals sein Internet-Produkt Boost!. Dieses selbstentwickelte Produkt soll für den Endkunden immer den höchstmöglichen Datendurchsatz bei 5G Fixend Mobile Broadband sicherstellen. Der Schlüssel dazu liegt in der Kombination aus Router, einem laufenden Performance-Monitoring, smarter Standort-Optimierung sowie einem proaktiven Support. Drei reagiert damit auf den Umstand, dass Österreich bei der Nutzung von mobilem Internet für zuhause weltweit an der Spitze liegt. Viele Kunden können allerdings nicht das volle Potenzial von 5G realisieren. Hier soll Boost! durch eine laufende Überprüfung der Übertragungsleistung und proaktivem Support durch die eigens entwickelte App für mehr Kundenzufriedenheit sorgen.

Drei Energie

Schließlich ging es bei den Breakout Sessions auch um das neue Thema Drei Energie. Hier nutzte Drei die Möglichkeit, den teilnehmenden Verkäufern nochmals die neue Strategie hinter dem Produkt sowie die Kostenvorteile, welche Drei hier seinen Kunden bieten kann, nahezubringen. Gleichzeitig nutzte Drei die Veranstaltung, um mit den anwesenden Verkäufern weitere Potenziale abseits der klassischen Telekommunikation – wie z.B. Versicherungen – anzusprechen.

Mit in Linz dabei war auch Hardwarepartner vivo. Im Zuge ihrer Präsentation gaben VP Martin Wallner und PM Khang Zang den Teilnehmern eine Vorschau auf die kommenden Highlights des Herstellers in Sachen Smartphones und Zubehör.

New York, New York

Zum krönenden Abschluss konnten zwölf ausgeloste Teilnehmer nochmals ihr in den Breakout Sessions neu gewonnenes Wissen in einem Quiz testen. Die Motivation war groß, schließlich lockte eine Reise nach New York. Über den Flug in die Broadway-Metropole kann sich Daniel Homolka von Dreieck freuen.

Zum Ausklang ging es für die Verkäufer und das Drei Team in die Linzer Innenstadt. Bei der gemeinsamen Feier klang das DreiSales​Champion Camp 2025 im Club Remembar aus.