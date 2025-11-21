„Medieninfrastruktur in die Zukunft führen“

Heute ist Tag des Fernsehens

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 21.11.2025

Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl beim Screenforce Day 2023. (© Christian Jobst)

Heute, am 21. November, ist Welttag des Fernsehens. Screenforce Österreich nutzt diesen Anlass um die zentrale Rolle journalistischer Broadcaster-Inhalte für Gesellschaft und Demokratie hervorzuheben. In einer Medienlandschaft, in der globale Big Tech-Konzerne Marktregeln unterlaufen und Desinformation verstärken, bleibe das Fernsehen einer der stabilsten Faktoren verlässlicher Information.

Der Konsum von Broadcaster-Inhalten hat sich laut Screenforce Österreich zwar im Laufe der Zeit verändert, ihre gesellschaftliche und demokratiepolitische Bedeutung bleibe jedoch ungebrochen. Gerade in einer Zeit, in der die Verbreitung von Fake News rasant zunimmt, komme journalistischen Angeboten eine zentrale Rolle zu. Gleichzeitig warnt Screenforce Österreich aber vor Big-Tech-Firmen, die sich trotz Milliardenstrafen durch die Europäische Union kaum an geltende Spielregeln halten und den Wettbewerb verzerren. Während egta, The Global TV Group, The Association of Commercial Television in Europa (ACT) und United Nations Regional Information Centre for Europe (UNRIC) beim 28. World TTV Day auf die Omnipräsenz der Broadcaster durch technologische Innovation und diversifizierte Endgeräte hinweisen, sei Österreich in vielen Bereichen schon bedeutende Schritte weiter.

Die starken und wachsenden Allianzen der heimischen Broadcaster und ihrer Vermarkter dienen international als Vorzeigemodell und geben die Richtung vor, wie sich der journalistisch geprägte Broadcaster-Markt zukunftsorientiert entwickeln kann, wie Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl erläutert: „Die österreichischen Broadcaster und Vermarkter haben unter dem gemeinsamen Dach von Screenforce mit dem Teletest 2.0 und TV-LOAD Pionierarbeit in der Reichweitenmessung und dynamischen Werbeausspielung im klassischen Live-TV geleistet. Neue Kooperationen formieren sich, um die Medienkompetenz im Land zu fördern. Strategische Allianzen sind das Fundament, um dem Publikum weiterhin ein attraktives Programm im Free-TV und der werbetreibenden Wirtschaft ein reichweitenstarkes, sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld zu bieten. Mit diesem Miteinander trotzen die Screenforce-Broadcaster und ihre Vermarkter globalen Fehlentwicklungen und zeigen gangbare Wege auf.“

Von national bis international

Die Zusammenarbeit zwischen österreichischen Broadcastern und ihren Vermarktern gilt laut Screenforce Österreich als vielfältig, effektiv und zunehmend strategisch ausgerichtet. Ein Beispiel dafür ist die kampagnenübergreifende Initiative „Made in Austria – Made for Austria“, die als Meilenstein der gattungsübergreifenden Kooperation bewertet wird. Erstmals richten der Verband Österreichischer Privatsender und der Verband Österreichischer Zeitungen eine gemeinsame Kommunikationslinie an die breite Öffentlichkeit sowie an wirtschaftliche Entscheidungsträger. Die Initiative unterstreicht, dass den Herausforderungen durch global agierende Tech-Konzerne nur mit echten Partnerschaften und gemeinsamen Positionen auf Augenhöhe begegnet werden kann.

„Die Zusammenarbeit aller relevanten Broadcaster und ihrer Vermarkter unter dem Dach von Screenforce hat mit dazu beigetragen, um in Österreich den Grundstein für kooperatives Denken und kollaboratives Handeln mit Vorbildwirkung zu legen. Am World TV Day feiern die heimischen Broadcaster und ihre Vermarkter den Mut und die Kraft, frühzeitig zusammenzuarbeiten und damit gemeinsam Mehrwert für den Standort zu schaffen und die Medieninfrastruktur in die Zukunft zu führen“, so Zinggl abschließend.