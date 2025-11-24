Raus aus der Schule und rein ins Berufsleben

A1 eröffnet Bewerbungsphase für Top-Lehrstellen

Telekom | 0 | | Julia Jamy | 24.11.2025

Die Technik-Lehrlinge Laetizia, Faruk und Viktoria am Gelände des A1 Future Campus im A1 Technologiezentrum Arsenal, wo die Lehrlingsausbildung zuhause ist. (© A1)

Ausbildung wird bei A1 großgeschrieben: Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für neue Lehrstellen. Ausbildungsstart ist im August 2026. Angeboten werden Lehrberufe in den Top-Bereichen Technik, Verkauf und eCommerce.

Seit 1940 setzt A1 auf eine Lehrlingsausbildung, die Tradition und Innovation verbindet. Heute lernen österreichweit 184 junge

Menschen ihr Handwerk beim Netzbetreiber und bald könnten es noch mehr sein. Denn ab sofort startet die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang, der im August 2026 seine Ausbildung beginnt. „Wir freuen uns auf Bewerbungen technikaffiner junger Menschen, insbesondere auf jene von Mädchen, die im August 2026 den großen Schritt ins Berufsleben vorhaben. Wir bilden in den drei Top-Lehrberufen Technik, Verkauf und eCommerce aus“, so A1 Personalchef Fred Mahringer.

Das A1-Lehrlingsteam begleitet Bewerber von Anfang an und sorgt dafür, dass sie sich bereits vor Ausbildungsstart gut aufgehoben fühlen. Die Lehre selbst ist praxisnah, zukunftsorientiert und wird von erfahrenen Mentoren und Trainern betreut. Auch nach dem Abschluss stehen den Jugendlichen zahlreiche Karrierewege offen: Viele ehemalige Lehrlinge arbeiten heute in verantwortungsvollen und vielseitigen Positionen im Unternehmen.

Schritt für Schritt

„Wir wissen, dass mit dem Start ins Berufsleben viele Fragen und manchmal auch Sorgen verbunden sind. Deshalb begleiten wir unsere Lehrlinge Schritt für Schritt und geben ihnen den Raum, sich zu entfalten. Uns ist wichtig, dass sich alle als Teil unseres Teams fühlen, voneinander lernen können und gemeinsam wachsen. Wer neugierig ist und etwas bewegen möchte, ist bei uns herzlich willkommen!“, erklärt Mahringer. Alle Infos zu den Lehrberufen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie hier: A1.net/lehre