Black Week: Drei lockt mit Neukunden-Rabatt

Dominik Schebach | 24.11.2025 | 0 |

Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only Neukunden bei Drei beim bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop inklusive Cyber Monday erhältlich.

In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas Tarif. Die Grundgebühr sinkt in diesem limitierten Zeitraum auf 16,92 Euro/ Monat. Dazu inkludiert der SIM Unlimited M-Tarif unlimitierte Minuten/SMS und 5G Daten in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) sowie 32 GB innerhalb der EU. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.

Der Tarif ist ein Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung des Sprachtarifs SIM Unlimited M. Danach wird das reguläre monatliche Entgelt fällig. Mit dem Unlimited Mix Rabatt ist das Angebot laut Betreiber nicht kompatibel. Der Tarif ist ohne Bindung.